Urbanisme
Figueres celebra la reobertura inaugural dels dos trams de la pujada del Castell
La nova pavimentació ha permès guanyar més espai de passeig per als vianants
La pujada del Castell de Figueres acaba aquesta setmana la seva transformació urbana després de més d’onze mesos d’obres. La reobertura d’aquest important eix viari té el seu colofó en la inauguració oficial, aquest dissabte 21 de març, amb una jornada festiva que inclou el desplaçament amb busos elèctrics llançadora entre l’edifici Talaia i el castell de Sant Ferran. Aquests vehicles pertanyen al nou servei de visites de la fortalesa.
L’actuació urbanística ha convertit aquest eix en "un gran passeig" d’un quilòmetre de recorregut, amb més arbres, voreres més amples i més espai per caminar i per a terrasses. Les obres s’han executat en dos grans trams: entre la Rambla i el castell de Sant Ferran. La inauguració començarà a les 11 del matí amb els parlaments institucionals. A més, entre les 11.30 i les 14 hores hi haurà un servei de busos elèctrics llançadora fins al castell i també s’hi farà en directe el programa de Flaixbac El Vermut de Llucià Ferrer, de 12 a 14 hores.
La inversió total de la reforma ha estat de 2.108.232,09 euros. D’aquesta quantitat, 1.204.652,63 euros els ha aportat l’Ajuntament i 903.579,46 euros provenen dels fons europeus Next Generation UE.
Nova zona taronja per aparcar 20 minuts per 20 cèntims
En el tram Rambla-Torre Galatea s’han millorat les voreres –més amples a banda i banda- i les cruïlles, i s’ha ampliat la zona d’arbrat, amb 37 arbres til·lers, lledoners i arbre de l’amor per donar continuïtat als que hi ha a la part alta de la Rambla. L’asfalt també ha estat renovat. En aquestes obres també s’ha millorat la xarxa d’aigua, de clavegueram i d’enllumenat públic. Pel que fa al mobiliari urbà, s’han instal·lat cadires i el nou model de papereres unificades que ja ha començat a col·locar l’Ajuntament de Figueres a altres punts: de color negre, amb l’escut històric de la ciutat, més eficients i pensades per evitar actes de vandalisme, d’incivisme i dies de tramuntana.
En el tram entre el carrer Llers i la plaça de la Tramuntana s’incorpor la nova zona taronja. Es tracta d’una desena de places d’estacionament en què es podrà aparcar com a màxim 20 minuts, per 20 cèntims pensades per a facilitar l’aparcament de gestions i de compres ràpides als comerços del centre. Es podrà retirar com a màxim un tiquet per hora. Al carrer, també hi haurà places de zones de càrrega i descàrrega (zona DUMA, Distribució Urbana de Mercaderies i vehicles Autoritzats), espais per a bicicletes i motocicletes, places de vehicles de persones amb mobilitat reduïda i reservats per farmàcia i per desencotxar a hotel.
Segon tram
L'obra del segon tram ha consistit, bàsicament, en crear una vorera ample entre l'avinguda Salvador Dalí i el Banc del General, a la falda del Castell. La suma de les dues actuacions generar "una connexió més amable", segons l'alcalde Jordi Masquef, que convida a passejar pel cor de la ciutat i arribar fins a la fortalesa. Una manera de donar un altre impuls al nou servei de visites turístiques i culturals a la fortalesa.
Subscriu-te per seguir llegint
