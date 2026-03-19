Turisme cultural
VÍDEO | L'aparcament d'autocars de visitants del Museu Dalí de Figueres frega al primer ple de la temporada
Aquest dijous han arribat grups de viatgers procedents de diversos països europeus, especialment estudiants i sèniors
L'arribada de les primeres orenetes a l'Alt Empordà ha coincidit amb la dels autocars de turistes que visiten el Teatre-Museu Dalí de Figueres. No és cap casualitat, cada any -excepte els malaurats 2020 i 2021 del temps de la pandèmia-, l'aparcament de superfície del Garrigal, gestionat per l'empresa concessionària SABA, marca l'inici de la temporada de grups. Majoritàriament, són d'estudiants o de col·lectius sèniors, procedents de diversos països d'Europa. Aquest dijous, l'aparcament figuerenc ha fregat el primer ple del nou exercici, amb quasi totes les places ocupades. Els visitants han pogut descobrir, com a novetat respecte a les temporades anteriors, la nova pavimentació de la pujada del Castell, convertida en un passeig prioritari per als vianants. Segons les darreres dades fetes públiques per la Fundació Gala-Dalí, el Teatre-Museu de Figueres va rebre 760.794 visitants el 2024 -1.005.073 visitants en el conjunt del Triangle Dalinià amb Cadaqués i Púbol- i un de cada quatre hi va anar en grup.
El pes de les visites col·lectives
La memòri de la Fundació posa també el focus en el pes dels viatges organitzats de grup. Segons les dades de la Fundació, el 24% del públic que va entrar al museu ho va fer dins d'una visita col·lectiva, mentre que el 76% restant hi va accedir de manera individual. En termes absoluts, això suposa que prop de 183.000 persones van visitar l'equipament figuerenc en grup durant l'any. En l'estudi de públic del Teatre-Museu, elaborat a partir de 14.578 respostes, el 71,3% dels visitants enquestats afirma que va arribar a Catalunya per carretera. En nombres absoluts, això representa uns 10.400 enquestats, molt per sobre dels qui ho van fer a través de l'aeroport de Barcelona (11,6%), en AVE (6%), en tren convencional (3%) o per l'aeroport de Girona (2,3%).
Un altre dels indicadors rellevants del balanç és la manera com es desplacen els visitants. L'estudi de públic del museu assenyala que el 71,3% dels enquestats va arribar a Catalunya per carretera, una dada que evidencia la forta dependència dels fluxos turístics terrestres. Aquesta realitat reforça el paper de Figueres com a parada habitual dins dels itineraris culturals que connecten Barcelona, Girona, la Costa Brava i el sud de França.
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Entitats de Cadaqués reclamen aturar un projecte BTT que posa en risc un camí antic i patrimoni de pedra seca
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida