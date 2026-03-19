Serveis públics
Figueres suprimeix els contenidors soterrats obsolets amb el desplegament del nou servei de residus
Els antics sistemes enterrats generen avaries recurrents des de fa anys i una despesa anual d'uns 60.000 euros.
L'Ajuntament de Figueres ha començat aquesta setmana la retirada dels contenidors soterrats obsolets de la ciutat, una actuació prèvia a la implantació dels nous equipaments del servei de recollida de residus, prevista a partir de l'octubre. Segons ha informat el consistori, els actuals contenidors enterrats acumulaven nombrosos problemes de funcionament i de salubritat, amb una despesa anual aproximada de 60.000 euros en reparacions.
El nou contracte preveu la supressió completa de les planxes dels contenidors soterrats i la repavimentació del terra i voreres. Fins que entri en funcionament els nous vehicles i contenidors, en els contenidors de càrrega laterals provisionals s’hi explicarà aquesta mesura i es mostrarà la imatge de les noves bateries de contenidors, que inclouen com a novetat la recollida de fracció orgànica.
Els més de 1.000 nous contenidors seran de càrrega en els dos laterals i es recolliran cinc fraccions (orgànica –novetat-, resta, vidre, envasos i paper i cartró). A més, s’incorporarà, com a prova pilot, un espai pels olis domèstics. Les àrees d’aportació es reduiran de 230 a 190, un fet que permetrà ampliar l’espai lliure a la via pública.
Nou servei per vuit anys
L’Ajuntament de Figueres va formalitzar, el gener passat, el contracte del nou servei de recollida d’escombraries amb la unió d’empreses Fomento de Construcciones i Contratas (FCC)-AREMA, adjudicatària del contracte per un import de 38.760.889 euros i per vuit anys. El nou servei, que s’estrena després de 25 anys, es posarà en marxa després de l’estiu d’aquest 2026. Entre les novetats hi haurà el canvi de tots els contenidors, la implantació de la recollida porta a porta pels comerços del centre de la ciutat i per les empreses dels polígons, i la incorporació de la recollida de fracció orgànica i dels olis. La maquinària serà totalment nova: s’estrenaran una vintena de vehicles, entre camions i furgons.
Porta a porta pels comerços, restaurants i als polígons
Una de les grans novetats del nou servei serà la implantació del porta a porta en el sector comercial, hostaler i industrial. Per un costat, es recolliran diàriament les fraccions resta i orgànica de tots els establiments del sector de la restauració, incloent-hi fruiteries, menjadors escolars i socials. En els comerços del centre, a més, se’ls recollirà el paper, el cartró i els envasos. Per l’altre costat, en els establiments dels polígons industrials es farà la recollida porta a porta de les cinc fraccions, un fet que eliminarà els contenidors de la via pública. Entre altres serveis complementaris destaca la recollida selectiva del mercat de la fruita i de la verdura; i del paper i cartró dels centres educatius.
- El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
- Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
- El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
- El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
- El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
- Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
- Entitats de Cadaqués reclamen aturar un projecte BTT que posa en risc un camí antic i patrimoni de pedra seca
- Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida