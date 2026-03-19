Detenen a Figueres dos homes acusats del robatori d'una joieria de Manresa

Els arrestats tenen 24 i 28 anys, i s'investiga si han robat en altres punts de Catalunya

La Joieria Uró el vespre dels fets, l'11 de març. / Edu Font / Arxiu

Eduard Font Badia

Figueres / Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres els dos presumptes lladres de joieries que l'11 de març van robar a la Joieria Uró de Manresa. Segons ha pogut saber Regió7, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, els dos homes es trobaven a punt d’entrar en una joieria de la capital de l’Alt Empordà quan van ser reconeguts i posteriorment detinguts pels Mossos d'Esquadra. La detenció es va fer al voltant de les 21 hores.

El cas el porta, pel que fa a Manresa, la Unitat d’Investigació de la comissaria del Bages, i segons han confirmat, els detinguts són dos homes de 28 i 24 anys relacionats amb el furt a la joieria manresana. Per la resta, la investigació segueix oberta.

Per ara, els Mossos ni confirmen ni desmenteixen que siguin els autors d’altres robatoris a Catalunya, tot i que l’existència d’un grup de missatgeria de joiers de tot el país així ho demostraria. De fet, aquest grup pot haver estat clau a l’hora de mantenir la vigilància sobre l’activitat d’aquesta banda. La responsable de la joieria Uró de Manresa, "ha agraït la feina dels Mossos", i considera que "estar en aquest grup ens ha permès a tots estar avisats gairebé en temps real del lloc on es trobaven actuant aquesta gent".

Notícies relacionades

Si es confirma, la banda hauria efectuat un autèntic tour per Catalunya, robant a joieries des de les Terres de l’Ebre fins a l’Alt Empordà, passant per alguns punts de la Catalunya Central.

  1. El 'bon temps' a Catalunya durarà poc: la borrasca Therese activa una situació meteorològica perillosa a l' per mala mar
  2. Narcís Bardalet: 'Unes prostitutes em van dir: 'Ja hem acabat la feina i ens agradaria veure en Dalí embalsamat'
  3. El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros
  4. El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria
  5. El consell de l'economista Luis Garvía davant la guerra al Pròxim Orient: 'Recomano tenir efectiu per al supermercat, gasolina i medicaments
  6. Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
  7. Entitats de Cadaqués reclamen aturar un projecte BTT que posa en risc un camí antic i patrimoni de pedra seca
  8. Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida

ENQUESTA | T'agrada el cartell de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026?

ENQUESTA | T'agrada el cartell de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026?

Moeve Fútbol Zone 1x18: la jornada 29 de LaLiga i focus en el derbi madrileny

Moeve Fútbol Zone 1x18: la jornada 29 de LaLiga i focus en el derbi madrileny

Figueres suprimeix els contenidors soterrats obsolets amb el desplegament del nou servei de residus

Figueres suprimeix els contenidors soterrats obsolets amb el desplegament del nou servei de residus

Cefalàlgia en agrupaments: així és "un dels dolors més greus que pot experimentar l’ésser humà" i el pateixen 50.000 espanyols

Cefalàlgia en agrupaments: així és "un dels dolors més greus que pot experimentar l’ésser humà" i el pateixen 50.000 espanyols

Un estudi conclou que les esponges van transformar el silici tòxic dels oceans primitius en un "motor" evolutiu

Un estudi conclou que les esponges van transformar el silici tòxic dels oceans primitius en un "motor" evolutiu

Un passeig per l'obra de Federico dedicada a Gaudí

Federico parla de Gaudí

La restauració independent redefineix el futur d’Espanya

La restauració independent redefineix el futur d’Espanya
