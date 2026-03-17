Mobilitat
Figueres estrena amb una bona acollida les noves places de zona blava en un dimarts de mercat
L'Ajuntament habilita nous estacionaments regulats als carrers Rutlla i Castelló per facilitar la rotació de vehicles a tocar del centre i del carrer Nou, en una jornada marcada per l'afluència de compradors
La nova zona blava impulsada per l'Ajuntament de Figueres ha entrat en funcionament aquest dimarts amb una bona resposta en una jornada especialment intensa per a la mobilitat urbana. La mesura busca facilitar la rotació de vehicles en una àrea molt freqüentada, a tocar de la plaça Catalunya, la Font Lluminosa i el carrer Nou.
En concret, s'han habilitat 17 places regulades: 14 al carrer Rutlla, al lateral de la plaça Catalunya, i 3 al carrer Castelló, davant de la plaça Doctor Ernest Vila. Aquestes places se sumen a les 13 ja existents en aquest entorn i seran gestionades per FISERSA. Fins ara, aquests espais lliures havien generat molts conflictes entre la Guàrdia Urbana i els compradors del mercat, que estacionaven amb la intenció de carregar mercaderies sense estar permès fora de la zona regulada. Gaudir de més places, era també una reivindicació dels paradistes.
La iniciativa s'ha plantejat per afavorir la rotació d'aparcament dels compradors del mercat de la fruita i la verdura de la plaça Catalunya i la plaça del Gra, així com dels clients dels comerços del centre. En un dia de mercat, la necessitat de trobar estacionament ràpid a prop dels eixos comercials es converteix en un dels principals reptes de mobilitat a la ciutat. En el cas de Figueres, el mercat al centre se celebra els dimarts, dijous i dissabte.
L'actuació també inclou places per a motos i bicicletes, amb 9 espais per a motocicletes i 4 per a bicicletes. Segons el consistori, aquesta reorganització també ha de servir per compensar la pèrdua de places al carrer Nou per les obres d'ampliació de la xarxa ciclista.
Més places a curt termini
El govern municipal preveu habilitar 34 noves places de zona blava al futur aparcament del carrer Clerch i Nicolau, a l'antiga nau d'Activa Exprés, també a tocar del carrer Nou. Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Aparcaments de Proximitat.
A més, aquesta setmana també entra en funcionament una nova zona taronja a la Pujada del Castell, amb una desena de places pensades per a estacionaments curts i per facilitar compres i gestions ràpides.
