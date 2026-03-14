Una start-up de Figueres llegeix el cervell en temps real amb un sensor assequible i revoluciona la salut mental
L'equip de Cerebro utilitza intel·ligència artificial per ajudar a controlar l’estrès, l’ansietat i millorar el rendiment cognitiu amb tecnologia senzilla i portàtil
El projecte ha despertat interès internacional entre investigadors i sectors com l’aeroespacial, interessats a mesurar l’activitat cerebral fins i tot en condicions extremes
Entendre què està passant al cervell en cada moment –si està estressat, fatigat o altament concentrat– podria arribar a ser tan senzill com posar-se un petit sensor durant uns minuts. Aquest és el repte que ha assumit una start-up nascuda a Figueres, que treballa per desenvolupar una tecnologia capaç de llegir l’activitat cerebral en temps real amb intel·ligència artificial.
Repercussió arreu del món
La petita start-up figuerenca, Cerebro està treballant en aquesta direcció des d’un espai a la ciutat, cedit per l’Ajuntament de Figueres al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer. La setmana passada, l’equip va portar la seva tecnologia al Mobile World Congress, mostrant que una iniciativa sorgida a Figueres pot tenir repercussió més enllà de Catalunya. Mesurar el cervell en temps real sense laboratoris ni equips complicats és l’objectiu de Cerebro. Utilitza un petit dispositiu tipus diadema, fàcil de posar i lleuger, capaç de captar les ones cerebrals
El figuerenc Francisco Hernández, fundador de Cerebro, havia patit episodis greus d’ansietat i estrès intens. Després de diversos estudis de neurociència a Barcelona, es va adonar que els resultats eren cars i tardaven dies a arribar. Aquesta experiència personal el va motivar a buscar una manera d’entendre què passava al seu cervell mentre treballava, estudiava o descansava, sense haver d’esperar hores o dies per obtenir resultats clínics.
D’aquesta necessitat va néixer Cerebro, amb l’objectiu de crear una tecnologia capaç de llegir l’activitat cerebral en temps real, oferint informació útil i immediata tant per a professionals com per a persones que vulguin monitoritzar i millorar el seu rendiment cognitiu i benestar de manera que professionals i usuaris poguessin accedir a informació fiable i immediata sense dependre de grans laboratoris ni equips complicats. "L'objectiu era buscar una solució que permetés observar i comprendre l’activitat cognitiva de manera directa, tant per a ell mateix com per a altres persones que en poguessin beneficiar-se".
"Fora de Catalunya el projecte està despertant molt interès, mentre que aquí encara passa força desapercebut"
Actualment, el projecte es troba en fase de desplegament i validació, amb proves amb persones de Figueres. Hernández treballa amb un petit equip de psicòlegs que ajuda a provar la beta del sistema. "Fa un any vam començar a establir relacions amb alguns centres mèdics i hospitals, i l’objectiu és ser un referent en mesura cognitiva i tractament amb resultats reals, fiables i accessibles", diu Hernández.
Les proves permeten detectar com reaccionen les persones davant situacions d’estrès, fatiga cognitiva o concentració intensa, i validar que la tecnologia és precisa i àgil. La clau de Cerebro és la combinació d’EEG (electroencefalografia) i intel·ligència artificial, que permet interpretar l’activitat cerebral en temps real, entrenar el cervell i tractar problemes com l’estrès o l’ansietat. Hernández explica: "No cal el temps d’espera ni la interpretació del professional", i afegeix: "Això donaria molta agilitat a metges, pediatres i psicòlegs".
El sistema utilitza un sensor EEG de monocanal que capta el senyal elèctric del cervell. Inicialment, aquest senyal és molt “brut”, però passa per diversos processos de filtratge que eliminen interferències produïdes per moviments, tensió muscular o altres sorolls biològics. Un cop filtrat, entren en joc algoritmes d’intel·ligència artificial que analitzen els patrons d’activitat cerebral en situacions diverses, com moments d’estrès, fatiga cognitiva o concentració intensa.
Segons Hernández, amb només uns minuts de registre es pot obtenir una fotografia cognitiva bastant completa del funcionament del cervell en aquell moment. L’objectiu no és llegir pensaments ni substituir una diagnosi mèdica, sinó identificar patrons d’activitat cerebral associats a estats emocionals i cognitius concrets, com estrès, atenció, fatiga mental o qualitat del descans.
Accés assequible
Una de les característiques més destacables del projecte és el cost del dispositiu. Mentre que els equips hospitalaris multicanal poden superar els 10.000 o 30.000 euros, el sistema de Cerebro podria situar-se al voltant dels 200 euros, obrint la porta a un ús molt més generalitzat i fora dels laboratoris.
Aquesta accessibilitat no sacrifica la precisió: l’algoritme extreu informació detallada d’un EEG simple, compensant la manca de múltiples canals amb un processament matemàtic avançat.
La proposta de Cerebro va néixer d’una pregunta molt concreta: és possible obtenir informació rellevant sobre l’estat cognitiu d’una persona amb un sistema molt més senzill que els electroencefalogrames clínics habituals? Els impulsors del projecte creuen que sí. Javier Quesada, membre de l'equip de Cerebro té clares les seves funcions: "Fer accessible aquesta tecnologia a tothom obriria un ampli ventall de possibilitats per a la societat".
Mobile World Congress 2026
La tecnologia no només és útil en l’àmbit mèdic, sinó també en entorns professionals i esportius, per mesurar moments d’estrès o fatiga que poden afectar el rendiment individual i de l’equip. Recentment, l’equip de Cerebro va portar la seva tecnologia al Mobile World Congress 2026 de Barcelona, "on hem iniciat contactes molt interessants", manifesten.
A més de les reunions programades, el projecte va sorprendre amb l’interès del sector aeroespacial, que buscava una tecnologia capaç de mesurar tota l’activitat cognitiva en temps real, fins i tot en condicions de gravetat zero, on els EEG tradicionals són complexos d’utilitzar i consumeixen massa energia, apunta Hernández.
Aplicacions pràctiques
El projecte no es limita a la salut mental. Les aplicacions inclouen entorns professionals i esportius, permetent mesurar moments d’estrès o fatiga que poden afectar el rendiment individual i d’equip. A més, la tecnologia pot traduir respostes cerebrals en veu natural, obrint noves vies de comunicació per a persones que han perdut la parla per causes neurològiques.
També s’exploren tècniques de neurofeedback, on l’activitat cerebral controla estímuls visuals o sonors. Quan els patrons cerebrals s’allunyen de l’objectiu establert, els estímuls es modifiquen; quan tornen al patró desitjat, es restableixen. Això permet que el cervell aprengui a autoregular-se de manera pràctica, amb sessions curtes de 10-15 minuts que es poden repetir diverses vegades per setmana.
A banda dels diferents àmbits d’aplicació, el sistema pot traduir respostes cerebrals simples en veu natural i això permet una nova via de comunicació amb persones que no es poden expressar o que han perdut la parla per causes neurològiques.
"Fer accessible aquesta tecnologia a tothom obriria un ampli ventall de possibilitats per a la societat"
Actualment, l’equip de Cerebro realitza proves amb persones de la ciutat, amb la col·laboració de psicòlegs que ajuden a validar la beta del sistema. Alguns participants, que abans patien insomni per ansietat, van aconseguir dormir a la quarta sessió. Així, la tecnologia no només llegeix el cervell, sinó que transforma la vida de les persones.
Suport internacional
Per impulsar el desenvolupament, Cerebro compta amb el suport d’un inversor privat que es va enamorar del projecte i que actua més com un padrí que com un inversor clàssic. Aquest suport ha facilitat connexions internacionals, incloent-hi contactes amb investigadors nord-americans com Tom Campbell, conegut pels seus treballs sobre consciència i simulació. Això obre la porta a col·laboracions amb laboratoris i validacions independents fora de Catalunya.
Tot i l’interès creixent, el projecte encara es troba en una fase inicial i "aquí encara passa desapercebut" lamenta el fundador de Cerebro. La comercialització com a dispositiu mèdic requerirà un llarg procés de validació clínica i regulatòria, amb assaigs, estudis comparatius i certificacions, que poden implicar costos d’entre 500.000 i dos milions d’euros.
Per això, l’equip també estudia aplicacions en el sector del wellness o benestar, orientades a l’autoconeixement i a la millora cognitiva sense entrar en diagnòstic mèdic.
Els impulsors de Cerebro creuen que, més enllà de la tecnologia, "el projecte té el potencial de transformar com entenem i gestionem l’activitat cerebral en el dia a dia". És una aposta com defensen, per portar la neurociència fora del laboratori i posar-la al servei de tothom, amb eines que permeten entendre el cervell, entrenar-lo i millorar el benestar, obrint camí a un futur on la tecnologia i la salut mental caminin de la mà.
Finalment, el que es vol aconseguir, reafirmen és "fer accessible a qualsevol persona la comprensió objectiva de la seva ment, per millorar la seva salut mental, potenciar les seves capacitats i obrir un camí real cap a estats superiors de claredat i consciència".
Un projecte amb l’aval del CEBA i el mentoratge de Dídac Lee a Figueres
Cerebro és un producte de l’esforç de Francisco Hernández que s’ha anat gestant des del seu despatx del centre Ferran Suñer on, amb l’ajuda de l’Ajuntament de Figueres i del projecte CEBA impulsat per Dicad Lee, molt projectes troben un camí per passar d’idees a realitats. El Centre Empresarial i Bressol Alt Empordà (CEBA) desenvolupa la major part de les seves activitats —com seminaris, formacions i xerrades— al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer.
Les despeses associades a l’organització d’aquestes activitats, així com la participació de mentors, formadors i membres de l’equip, són assumides per Factor Consulting Hsing, empresa propietat de Dídac Lee. En el grup impulsor del projecte també hi participen Pere Padrosa, Jordi Córdoba i Miquel Roura. Segons els promotors, el CEBA es planteja com una iniciativa oberta i col·laborativa. En aquest sentit, Dídac Lee va assenyalar el setembre passat, durant el balanç del primer any de funcionament, que el projecte "no és personalista i està obert a tothom".
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim
- Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
- Més de 80 alcaldes catalans demanen regularitzar centenars d’urbanitzacions: 'És el primer problema urbanístic del país
- Aquests són els països més segurs en cas de Guerra Mundial
- La Justícia concedeix una indemnització de 20.000 euros a una funcionària després de patir una caiguda amb els cables de l’ordinador
- Laura Mesas, dissenyadora: 'Un dia em vaig atrevir a obrir el meu taller. Em vaig dir: o ara o mai
- El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència