Premi Nacional de Comerç
Premi Nacional de Comerç

La festa de Calçats Roig amb Comerç Figueres es trasllada al Casino Menestral

Miquel Roig es jubila després de 44 anys al capdavant de Calçats Roig, un negoci familiar amb més de 150 anys d'història

Miquel Roig impulsor de l'eetapa més prolífica de l'empresa familiar

Miquel Roig impulsor de l'eetapa més prolífica de l'empresa familiar / Borja Balsera

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Després de 44 anys al capdavant del negoci familiar, el comerciant Miquel Roig es jubila. Durant tot aquest temps ha estat dirigint les botigues Calçats Roig de la Rambla de Figueres i, també, la de Banyoles. La firma comercial va ser fundada el 1869 i ha estat reconeguda amb nombrosos guardons, entre ells el Premi Nacional de Comerç.

La botiga inicia una nova etapa i Miquel Roig, conjuntament amb Comerç Figueres, han organitzat una festa amb el lema "Molt més que 150!" que tindrà lloc, aquest diumenge, 15 de març, en el Casino Menestral (18 hores). L'escenari de l'esdeveniment s'havia previst inicialment a la placeta baixa de la Rambla, però el mal temps ha fet aconsellable el canvi.

