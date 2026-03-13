Seguretat
Figueres preveu obrir l'oficina antiocupació i la subseu de la Guàrdia Urbana abans de l'estiu
Trapero referma el compromís d'incrementar el nombre de Mossos a la ciutat
Gemma Tubert
L'Ajuntament de Figueres preveu obrir la subseu de la Guàrdia Urbana i l'oficina antiocupació abans de l'estiu. L'equipament tindrà com a objectiu oferir una atenció més àgil i especialitzada davant els casos d'ocupació il·legal d'habitatges, un dels principals problemes que pateix la ciutat. L'alcalde, Jordi Masquef, ho ha anunciat després de la Junta de Seguretat, que s'ha celebrat aquest divendres amb presència del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. Tant Masquef com Trapero han destacat que durant el 2025 els delictes a la ciutat han pujat només un 0,1% i que els que més han crescut han estat els "menys greus". Tot i això, Trapero ha refermat el compromís d'incrementar el nombre d'agents amb la nova promoció.
