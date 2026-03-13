Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres preveu obrir l'oficina antiocupació i la subseu de la Guàrdia Urbana abans de l'estiu

Trapero referma el compromís d'incrementar el nombre de Mossos a la ciutat

El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l'alcalde Jordi Masquef.

El director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l'alcalde Jordi Masquef. / Gemma Tubert

Gemma Tubert

Figueres

L'Ajuntament de Figueres preveu obrir la subseu de la Guàrdia Urbana i l'oficina antiocupació abans de l'estiu. L'equipament tindrà com a objectiu oferir una atenció més àgil i especialitzada davant els casos d'ocupació il·legal d'habitatges, un dels principals problemes que pateix la ciutat. L'alcalde, Jordi Masquef, ho ha anunciat després de la Junta de Seguretat, que s'ha celebrat aquest divendres amb presència del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. Tant Masquef com Trapero han destacat que durant el 2025 els delictes a la ciutat han pujat només un 0,1% i que els que més han crescut han estat els "menys greus". Tot i això, Trapero ha refermat el compromís d'incrementar el nombre d'agents amb la nova promoció.

