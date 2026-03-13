Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fisera Nou Inuncat Figueres homenatge exiliats Habitatges turístics Figueres Catalonia Sacra
Comerç

Comença el condicionament del terreny per al nou Mercadona de la zona comercial de Vilatenim

L'Ajuntament ha aprovat el projecte d'allargament del carrer Viola fins a l'avinguda d'accés a l'Estadi municipal

El nou Mercadona s'aixecarà en aquesta finca de Vilatenim protegida amb tanques d'obra.

El nou Mercadona s'aixecarà en aquesta finca de Vilatenim protegida amb tanques d'obra. / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

El compte enrere per a la construcció d’una nova superfície comercial de Mercadona a Vilatenim ha començat. La companyia ha iniciat els treballs de moviment de terres a la finca que va adquirir en pública subhasta a l’Ajuntament de Figueres. Després de tancar-ne el perímetre, les màquines han començat a condicionar el solar com a pas previ a l’inici de les obres d’aixecament del nou establiment, que serà el tercer de la marca a la capital empordanesa, que ja és present a l’avinguda Montserrat Vayreda i en el carrer Sant Llàtzer. Fonts de l’empresa han avançat la voluntat de tenir el supermercat obert cap a finals d’aquest any.

Allargament del carrer Viola

En paral·lel, l'Ajuntament de Figueres ha fet un nou pas per allargar el carrer Viola, a la zona comercial de Vilatenim, amb l'aprovació inicial del projecte d'urbanització i infraestructures del carrer Special Olympics, l’avinguda principal d’accés a l’Estadi de Vilatenim. L'actuació preveu la construcció d'un nou carrer amb voreres de formigó, paviment asfàltic, xarxes d'aigua pluvial i residual, abastament d'aigua, telecomunicacions, enllumenat, enjardinament i reg, amb un pressupost total de 323.108,50 euros, IVA inclòs.

Mercadona ja promociona la seva propera presència a Vilatenim

Mercadona ja promociona la seva propera presència a Vilatenim. / Santi Coll

Segons recull l'acord municipal de la Junta de Govern Local d’aquest passat dimecres, el finançament d'aquesta obra s'emmarca en l'operació d'alienació de la finca municipal de la carretera de Roses, 77, adjudicada a Mercadona l'octubre del 2024 per un import d’uns deu milions d’euros. En aquella operació, l'empresa va aportar 328.819 euros destinats a sufragar l'execució del nou vial de prolongació del carrer Viola, una actuació prevista pel planejament urbanístic vigent.

El projecte, redactat per l'enginyer industrial Narcís Serra Font, afecta uns terrenys qualificats pel POUM com a sistema viari i, segons l'expedient, ja disposa d'informe tècnic favorable de supervisió i de consignació pressupostària municipal. Ara, després de l'aprovació inicial, el document se sotmetrà a informació pública durant 30 dies hàbils perquè es puguin presentar al·legacions abans de la seva aprovació definitiva.

TEMES

