Turisme cultural
Catalonia Sacra incorpora el temple de Figueres on es va casar Felip V i va ser batejat i acomiadat Salvador Dalí
L'església de Sant Pere ha entrat a formar part de la xarxa de divulgació del patrimoni religiós català
L'església de Sant Pere de Figueres s'ha incorporat a Catalonia Sacra, el projecte de referència dedicat a la divulgació del patrimoni cultural d'arrel religiosa de Catalunya. La inclusió del temple figuerenc reforça la presència de l'Alt Empordà dins aquesta xarxa impulsada pels deu bisbats amb seu a Catalunya per donar a conèixer alguns dels espais monumentals més destacats del país.
Catalonia Sacra va néixer l'any 2012 amb la voluntat d'apropar al públic el patrimoni eclesiàstic català des d'una mirada cultural, històrica i artística. La iniciativa, promoguda pel Secretariat Interdiocesà de Promoció de l'Art Sagrat, treballa per explicar el valor de catedrals, monestirs, basíliques, santuaris i esglésies que formen part de la identitat del territori, alhora que fomenta activitats de divulgació i una visita patrimonial de qualitat.
Dins aquest projecte hi tenen un paper destacat alguns dels grans referents del patrimoni religiós català, com la catedral de Girona, la Seu Vella de Lleida, la catedral de Vic, la catedral de Tarragona, el monestir de Sant Cugat, la basílica de Santa Maria del Pi, la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries o Santa Maria de Taüll. La incorporació de Sant Pere de Figueres situa ara el temple empordanès en aquest mapa de grans espais patrimonials del país.
Un temple mil·lenari amb trajectòria atzarosa
Sant Pere és una de les esglésies amb més valor històric i simbòlic de Figueres. Al seu entorn es va articular la vila medieval i, al llarg dels segles, el temple ha estat testimoni d'episodis rellevants de la història local. El campanar original, d'estil gòtic tardà, es va alçar principalment entre els segles XIV i XV, i l'edifici va patir danys molt importants en els inicis de la Guerra Civil, fet que va obligar a la seva reconstrucció durant la postguerra.
Casament reial
El temple va acollir, l'endemà de Tots Sants de 1701, un casament reial. Va ser l’enllaç de Felip V, de divuit anys, amb la princesa Gabriela de Savoia, filla de Víctor Amadeu II, que en tenia només catorze. L’enllaç va ser beneït pel Patriarca de les Índies. Felip i Gabriela havia contret anteriorment matrimoni per poders a la Capella del Sant Sudari a Torí l'11 de setembre del mateix any.
L'església també manté una estreta vinculació amb la memòria col·lectiva de la ciutat. Salvador Dalí hi va ser batejat i també s'hi va celebrar el seu funeral, fet que reforça encara més el seu pes patrimonial i emocional dins l'imaginari figuerenc.
Aquests darrers anys, a partir de la celebració del mil·lenari del temple, els Amics de Sant Pere han donat un important impuls al coneixement i recuperació d'activitats religioses populars, com les catifes de Corpus, el pessebre vivent, concerts, xerrades i conferències. També han lligat la relació veïnal de la parròquia amb el Teatre Museu Dalí, promovent la creació de catifes gegants florals relacionades amb les grans obres del pintor, com ara El Crist de Portlligat o la Madonna de Portlligat. L'Oficina de Turisme de Figueres també ha participat en la divulgació del temple amb visites guiades.
Amb aquesta incorporació, Catalonia Sacra amplia la projecció d'un dels edificis més emblemàtics de Figueres i consolida Sant Pere com un espai clau per entendre la història, l'art i la identitat de la ciutat.
