Memòria històrica
Figueres homenatja els exiliats i deportats amb un acte intergeneracional a l'avinguda de Perpinyà
L'acte ha implicat alumnes del Grup de Treball Exili Deportació i Holocaust de diversos instituts en una jornada de record, testimonis i ofrena floral
Figueres ha celebrat aquest dijous un nou homenatge als exiliats a l'avinguda de Perpinyà, un dels espais més simbòlics de la ciutat pel que fa a la memòria de la retirada republicana. L'acte, promogut per l'associació Triangle Blau i l'Ajuntament de Figueres, ha servit per recordar tant les persones que van emprendre el camí de l'exili com els figuerencs deportats als camps d'extermini nazis.
La cerimònia ha tingut un marcat caràcter pedagògic i intergeneracional. Enguany s'hi ha incorporat el Grup de Treball Exili Deportació i Holocaust amb l'objectiu d'implicar els alumnes dels instituts de la ciutat i entorn, i en aquesta edició hi han participat estudiants dels centres Cendrassos, Narcís Monturiol, Ramon Muntaner i de l'institut de Vilafant.
Un dels moments centrals de l'acte ha estat el record als deportats figuerencs identificats a través de les llambordes stolpersteine repartides pels carrers de la ciutat. Durant la commemoració s'han evocat noms com els de Josep Allueva Millán, Martí Bosch Planas, Rosend Capelladas Ferrer, Joan Coronas Pujadas, Vicenç Gené Llanet o Josep Santaló Recio, entre d'altres, tot posant rostre local a la deportació i a l'horror dels camps nazis.
Representants d'entitats
L'homenatge també ha inclòs les intervencions de representants memorialistes i d'entitats vinculades a la preservació del record històric. Hi han pres la paraula Lluís Fontané, president de Triangle Blau; Louis Obis, representant de l'associació d'antics guerrillers espanyols a França; i Pere Marí, en representació del Grup de Treball Exili Deportació i Holocaust.
El protagonisme, però, ha recaigut especialment en els alumnes, que han compartit reflexions sobre el viatge que van fer el mes passat als camps de concentració de Mauthausen, Gusen i al castell de Hartheim. Estudiants del Ramon Muntaner, del Narcís Monturiol, de Vilafant i dels Cendrassos han aportat diàlegs, lectures i poemes vinculats a l'exili, la deportació i la necessitat de conservar la memòria històrica.
L'acte ha comptat també amb la presència de Jacqueline Payrot, de l'associació Filles i Fills de Républicains espagnols et enfants de l'Exode (FFREEE), arribada de la Catalunya Nord, abans d'una ofrena floral i d'un minut de silenci. La cloenda ha anat a càrrec del tinent d'alcalde i regidor de Memòria Històrica, Josep Mª Bernils. També hi han estat presents l’alcalde Jordi Masquef i els regidors Pere Casellas i Xavier Amiel.
Durant el seu parlament, el president del Triangle Blau, Lluís Fontané, ha destacat la incorporació dels joves estudiants en l’homenatge anual al costat del monument commemoratiu, posant èmfasi en la necessitat de fer-lo extensiu “a tots els exiliats de totes les guerres”.
