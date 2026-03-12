Turisme
Figueres autoritza la llicència per a vuit Habitatges d'Ús Turístic en diversos barris de la ciutat
Un acord municipal de 2025 estableix que la ciutat compta amb un màxim de 2.096 habitatges turístics autoritzables, per sota del topall permès per la normativa
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Figueres acaba d'autoritzar la llicència per a vuit immobles que tindran la categoria d'Habitatge d'Ús Turístic en diferents barris de la ciutat. La capital empordanesa és un dels 262 municipis afectats pel Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels Habitatges d'Ús Turístic (HUT) a Catalunya.
Sobre aquest tema, l’acord municipal de 23 d’octubre de 2025 fixa que, a efectes dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT), Figueres tenia 20.960 habitatges existents a 31 de desembre de 2024. A partir d’aquesta xifra, l’Ajuntament va determinar que el nombre màxim d’HUT autoritzables l’any 2025 és de 2.096 habitatges, aplicant el topall del 10% del parc residencial existent previst a la normativa urbanística municipal. En aquest punt, la ciutat va fer un avanç important respecte d'altres municipis pel fet d'haver renovat el seu POUM el 2023. El nou planejament és el referent urbanístic per a l'atorgament de llicències.
El document aprovat per l'Ajuntament del passat octubre també precisa que aquest límit queda per sota del màxim de 10 habitatges turístics per cada 100 habitants, que en el cas de Figueres se situaria en 4.888 HUTs, i conclou que, per tant, la xifra aprovada s’ajusta als paràmetres legals i urbanístics vigents. De fet, segons l’acord de 2025, Figueres va posar el sostre d’HUT autoritzables en 2.096, per sota del màxim permès.
Les noves incorporacions
Els vuit HUT autoritztats, que s'afegexen als existents, estan repartits en diferents barris de la ciutat. En el centre n'hi ha dos al carrer Sant Vicenç 14, tres al carrer Sant Pere 9 i un al carrer de Peralada 34. En els barris, n'hi ha un en el carrer Compositor Serra 7 de l'Eixample i un altre al carrer Cendrassos 33, en el barri del mateix nom.
