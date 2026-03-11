Promoció
La previsió de mal temps provoca l'ajornament de la fira Figa Dolça de Figueres
La Mostra de Pastisseria, convocada per aquest dissabte, es trasllada al 18 d'abril
L'Ajuntament de Figueres i Comerç Figueres han anunciat, aquest dimecres, l'ajornament de la fira de pastisseria Figa Dolça, que en la seva quarta edició s'havia de celebrar, aquest dissabte, a la Rambla. La previsió meteorològica marca una jornada tempestuosos, per la qual cosa s'ha acordat traslladar l'esdeveniment al pròxim 18 d'abril, segons ha informat el servei de comunicació municipal.
Mostra de Pastisseria
La Figa Dolça, la Mostra de Pastisseries de Figueres, ha crescut enguany fins als 10 estands, amb la voluntat de reforçar la seva aposta per posar en valor la pastisseria artesanal, els productes de proximitat i l’ambient familiar. La iniciativa, impulsada per Comerç Figueres amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha de reunir bona part dels pastissers de la ciutat i consolidar una cita que també serveix per projectar la creativitat i el talent del sector local. La jornada inclourà demostracions i degustacions en directe, amb propostes com una mousse de xocolata blanca amb maduixes, unes postres amb pasta filo, una mostra d’elaboració de brunyols de l’Empordà amb tast de garnatxa, un taller de piruletes de xocolata i una presentació de noves tauletes a càrrec del convidat especial , el figuerenc Arnau Triola. Les degustacions tindran un preu d’entre 3 i 5 euros i requeriran inscripció prèvia.
