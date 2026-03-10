Nou passeig urbà
Figueres reobrirà la pujada del Castell la setmana vinent i la inaugurarà el 21 de març amb busos elèctrics fins al Castell
L'Ajuntament anuncia que les obres encaren la recta final amb la plantació de 37 arbres til·lers, lledoners i arbre de l’amor
La Pujada del Castell de Figueres entrarà la setmana vinent en la recta final de la seva transformació urbana. L'Ajuntament preveu reobrir-la completament al trànsit la setmana del 16 de març, recuperant també la circulació de vehicles, i farà la inauguració oficial el dissabte 21 de març amb una jornada festiva que inclourà els busos elèctrics llançadora entre l'edifici Talaia i el Castell de Sant Ferran. Aquests vehicles pertanyen al nou servei de visites de la fortalesa.
Segons ha informat el consistori, l'actuació convertirà aquest eix en "un gran passeig" d'un quilòmetre de recorregut, amb més arbres, voreres més amples i més espai per caminar i per a terrasses. Les obres, que encaren ja els últims dies, han durat onze mesos i s'han executat en dos grans trams: entre la Rambla i la Torre Galatea, i entre la Torre Galatea i el Castell de Sant Ferran.
La inauguració del 21 de març començarà a les 11 del matí amb els parlaments institucionals. A més, entre les 11.30 i les 14 hores hi haurà un servei de busos elèctrics llançadora fins al castell i també s'hi farà en directe el programa de Flaixbac El Vermut de Llucià Ferrer, de 12 a 14 hores.
La inversió total de la reforma ha estat de 2.108.232,09 euros. D'aquesta quantitat, 1.204.652,63 euros els ha aportat l'Ajuntament de Figueres i 903.579,46 euros provenen dels fons europeus Next Generation UE.
En dos trams
En el tram entre la Rambla i la Torre Galatea, els treballs han servit per eixamplar les voreres als dos costats, millorar les cruïlles, renovar l'asfalt i reforçar l'arbrat amb 37 exemplars nous, entre til·lers, lledoners i arbres de l'amor. També s'hi han renovat la xarxa d'aigua, el clavegueram i l'enllumenat públic, i s'hi han instal·lat cadires i noves papereres.
Una de les novetats serà la incorporació d'una nova zona taronja d'estacionament al tram entre el carrer Llers i la plaça de la Tramuntana. Hi haurà una desena de places on es podrà aparcar un màxim de 20 minuts per 20 cèntims, amb l'objectiu de facilitar gestions ràpides i compres al centre. A més, s'hi habilitaran espais de càrrega i descàrrega, places per a bicicletes i motocicletes, reserves per a persones amb mobilitat reduïda, per a farmàcia i per desencotxar a hotel.
Pel que fa al tram entre la Torre Galatea i el Castell de Sant Ferran, les obres van quedar enllestides la setmana passada. En aquest sector s'han millorat les voreres, especialment a la banda esquerra, s'ha ampliat la vegetació amb xiprers i avellaners, s'ha adequat el mobiliari urbà i la senyalització i s'ha soterrat cablejat. El resultat, segons l'Ajuntament, és un itinerari més amable per a vianants i corredors en direcció a la fortalesa.
La Pujada del Castell és un dels recorreguts més utilitzats tant per la ciutadania com pels visitants, ja que connecta, en dos trams, la Rambla amb el Teatre-Museu Dalí i el Castell de Sant Ferran i passa per equipaments com la llar d'infants municipal Els Pins, la zona esportiva i la part posterior de la zona hospitalària. El consistori remarca que aquesta reforma reforça l'accessibilitat i la funció de passeig urbà d'un dels eixos més estratègics de la ciutat.
