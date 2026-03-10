Ordenança municipal
Figueres intentarà desencallar l'ordenança de terrasses aturada des del 2018
L'Ajuntament porta una dècada intentant ordenar l'ocupació de la via pública sense que cap document s'hagi pogut tirar endavant
L'actual govern planteja aprovar per trams per poder agilitzar-ho i ha convocat una comissió pel 9 d'abril
Figueres té sobre la taula l'ordenança d'ocupació de la via pública des de fa una dècada. Es va aprovar el 2019, però poc després va quedar aturada. Ara, el govern busca la fórmula per desencallar una normativa que no només milloraria la imatge de la ciutat i ordenaria les terrasses, sinó que també simplificaria aspectes com l'actuació en cas de sanció. El regidor d'ERC Xavier Amiel va posar la qüestió sobre la taula en el darrer ple, i l'alcalde, Jordi Masquef, va anunciar que hi ha prevista una reunió pròximament. També va explicar que es plantegen implantar l'ordenança per fases per poder resoldre la situació.
Amiel va treballar en aquesta normativa quan formava part del govern. Masquef el va convidar a assistir a la primera reunió de la comissió per desencallar la qüestió, prevista per al 9 d'abril.
L'ordenança es va aprovar a finals del 2018, després d'anys de feina. Però poc després es va aturar per incorporar-hi aportacions del sector. Amiel va posar de manifest en el darrer ple que "potser l'hem de replantejar de dalt a baix, o potser hem de reunir la comissió d'estudi, perquè el que no podem fer és continuar tenint-la al calaix".
Masquef va anunciar que, justament, tenen prevista la reunió de la comissió per a després de Setmana Santa. També va explicar com es plantegen tirar-la endavant: "Com que és molt àmplia i contempla molts aspectes, alguns d'espinosos, el que plantegem és anar-la revisant i recuperant, i posar-la en vigor per trams". D'aquesta manera, podria estar plenament vigent en dues o tres fases.
L'ordenança inclou aspectes com la uniformitat de la imatge de les terrasses, amb cadires i para-sols sense publicitat, però també regula on es poden situar, quants metres poden ocupar i el règim sancionador. Ara mateix, quan es vol retirar o sancionar una terrassa, "es troba a faltar una normativa que la sustenti", va dir Masquef.
El 2019 es va aturar per incorporar aspectes que havia proposat el sector. L'any següent, la pandèmia va frenar la possibilitat de reprendre el procés. Això va passar durant el mandat d'Agnès Lladó (ERC), amb Xavier Amiel com a regidor de Canviem Figueres. Però la normativa ja acumulava anys de retard i anuncis previs. El 2015, CiU ja anunciava que aquell seria el darrer estiu sense una ordenança que regulés l'ocupació de la via pública amb terrasses.
