Successos
Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada
El noi va donar positiu en drogues i mai havia obtingut el carnet de conduir
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Figueres un noi menor d'edat per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada.
Els fets van succeir la matinada del 6 de març a la carretera N-II, en el terme municipal de Llers, on els agents dels mossos estaven fent un control d’alcoholèmia en sentit Figueres. Cap a tres quarts d’una de matinada, els mossos van veure que una furgoneta s’apropava al control i feia un canvi de sentit. Quan els agents van seguir-lo, va tornar a fer un canvi de sentit i va tornar a dirigir-se al lloc on els policies tenien el control muntat. Quan se li va indicar que s’aturés el conductor de la furgoneta va passar per sobre dels cons i va fugir tot seguit direcció Figueres.
Després de circular per diversos carrers de la ciutat temeràriament, la furgoneta es va encastar amb una pilona de ferro. En aquest moment els mossos van assistir el conductor i el van identificar.Els policies van veure que el noi era menor d’edat i que no tenia carnet de conduir. Per aquest motiu el van detenir i li van atribuir dos delictes contra la seguretat viària, un per conduir temeràriament i l’altre per no haver obtingut mai cap tipus de permís de conduir. En fer les comprovacions amb la furgoneta van veure que constava com a robada a França, per això també se li va atribuir un delicte de furt d'ús de vehicle. Quan el noi va fer les proves de detecció de drogues i alcohol, va donar positiu en drogues THC, cànnabis. Per aquest fet també va ser denunciat administrativament.
El menor serà citat per comparèixer davant la fiscalia de menors quan sigui requerit.
