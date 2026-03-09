Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Antoni AbadRiejuBarquetes de Sant PerePA Figueres bronzeCadaqués inèdit
instagramlinkedin

Successos

Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada

El noi va donar positiu en drogues i mai havia obtingut el carnet de conduir

La furgoneta amb la que va fugir el menor.

La furgoneta amb la que va fugir el menor. / Mossos d'Esquadra

Redacció

Redacció

Figueres

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Figueres un noi menor d'edat per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada.

Els fets van succeir la matinada del 6 de març a la carretera N-II, en el terme municipal de Llers, on els agents dels mossos estaven fent un control d’alcoholèmia en sentit Figueres. Cap a tres quarts d’una de matinada, els mossos van veure que una furgoneta s’apropava al control i feia un canvi de sentit. Quan els agents van seguir-lo, va tornar a fer un canvi de sentit i va tornar a dirigir-se al lloc on els policies tenien el control muntat. Quan se li va indicar que s’aturés el conductor de la furgoneta va passar per sobre dels cons i va fugir tot seguit direcció Figueres.

La furgoneta que es va encastar contra una pilona a Figueres.

La furgoneta que es va encastar contra una pilona a Figueres. / Mossos d'Esquadra

Després de circular per diversos carrers de la ciutat temeràriament, la furgoneta es va encastar amb una pilona de ferro. En aquest moment els mossos van assistir el conductor i el van identificar.Els policies van veure que el noi era menor d’edat i que no tenia carnet de conduir. Per aquest motiu el van detenir i li van atribuir dos delictes contra la seguretat viària, un per conduir temeràriament i l’altre per no haver obtingut mai cap tipus de permís de conduir. En fer les comprovacions amb la furgoneta van veure que constava com a robada a França, per això també se li va atribuir un delicte de furt d'ús de vehicle. Quan el noi va fer les proves de detecció de drogues i alcohol, va donar positiu en drogues THC, cànnabis. Per aquest fet també va ser denunciat administrativament.

Notícies relacionades i més

El menor serà citat per comparèixer davant la fiscalia de menors quan sigui requerit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. D'on surt aquest home?': el rosinc Pere López guanya l'or en el Campionat d'Espanya de duatló
  2. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
  3. Avís als joves menors de 30 anys: així pots estalviar fins a 400 euros en la declaració de la Renda
  4. Un Cadaqués inèdit emergeix en color sèpia i regust antic
  5. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  6. L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
  7. Aliança estratègica per defensar el comerç de proximitat a l'Alt Empordà
  8. Les comparadores d’electricitat alerten que el rebut de la llum es pot disparar un 200% per la guerra de l’Iran

Alumnes de l'Institut El Pedró de l'Escala: "Fa més d'un any que les obres del pati estan aturades i no sabem quan acabaran; ens sembla una falta de respecte"

Alumnes de l'Institut El Pedró de l'Escala: "Fa més d'un any que les obres del pati estan aturades i no sabem quan acabaran; ens sembla una falta de respecte"

Joan Laporta: "Amb Xavi continuaríem perdent"

Joan Laporta: "Amb Xavi continuaríem perdent"

La Seguretat Social recorda als usuaris de l’Ingrés Mínim Vital que hauran de presentar la declaració de la renda

La Seguretat Social recorda als usuaris de l’Ingrés Mínim Vital que hauran de presentar la declaració de la renda

Recuperació exprés del Peralada per reenganxar-se al play-off

Recuperació exprés del Peralada per reenganxar-se al play-off

El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi

El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi

Marc Ribas deixa 'Joc de cartes' i TV3 ja té nou presentador

Marc Ribas deixa 'Joc de cartes' i TV3 ja té nou presentador

Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada

Detenen un menor a Figueres per conducció temerària i fugir d'un control amb una furgoneta robada

L'arribada d'una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya

L'arribada d'una dana presagia diversos dies de pluges, inestabilitat atmosfèrica i baixada de les temperatures a Espanya
Tracking Pixel Contents