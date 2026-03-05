Comptes municipals
Figueres tanca el 2025 amb un romanent positiu de 5,8 milions d'euros
L'Ajuntament també ha aconseguit reduir l'endeutament fins al 36,4%
Gemma Tubert
L'Ajuntament de Figueres ha liquidat el pressupost del 2025 amb un romanent positiu 5,8 milions d'euros i un endeutament del 36,4%, gairebé deu punts per sota del que van registrat l'any 2024 (46,7%). L'equip de govern celebra que la situació financera s'hagi anat revertint després que l'any 2023 el tanquessin amb un romanent negatiu de 800.000 euros i es veiessin abocats a afrontar un pla de sanejament financer, del que van poder sortir a mitjans de l'any passat.
Figueres donarà compte al ple d'aquest dijous al vespre la liquidació de l'exercici 2025, que es tanca amb un romanent positiu de 5,8 milions d'euros. Es tracta d'una xifra molt per sobre de la registrada l'any passat, quan hi va haver un romanent d'1,6 milions, i que deixa enrere definitivament els números en negatiu que van obligar a principis del 2024 a aprovar un pla de sanejament financer per eixugar els 800.000 euros en negatiu del 2023.
El regidor d'Hisenda, Ramon Pastoret, ha explicat que es tracta d'una recuperació en la que fa temps que estan treballant, després que a mitjans del 2025 ja poguessin sortir de pla de sanejament. A més, ha detallat que també s'ha pogut reduir el percentatge d'endeutament municipal fins al 36,4%, quasi deu punts menys que l'any anterior. "Això demostra que la gestió que estem fent és ajustada", remarca Pastoret.
La venda per 10 milions d'euros del solar de Vilatenim al Mercadona va marcar un abans i un després en les finances municipals i va ajudar en gran part a reconduir la situació econòmica.
Informes d'intervenció
D'altra banda, el ple també es donarà compte de l'informe d'intervenció on la interventora municipal detalla que durant l'any 2025 es van emetre 36 informes d'omissió de la seva funció per un valor total de 393.623,10 euros i que han comportat un reconeixement extrajudicial de crèdit. En relació a això, Pastoret remarca que en els últims anys s'han anat reduint el nombre de factures. "L'any 2024 van ser 31 factures per valor de 2.105.000 euros i el 2023, 75 per 2,2 milions", detalla.
