Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresIncidència RodaliesHub industrial xipsHabitatge joves LladóIncendi cafeteria
instagramlinkedin

Sostenibilitat

Figueres posa en circulació una nova deixalleria mòbil per facilitar el reciclatge als barris de la ciutat

L'empresa Sersall 95 ha posat en funcionament una furgoneta amb classificadors per a la recollida de residus

La nova deixalleria mòbil estacionada al barri dels Cendrassos

La nova deixalleria mòbil estacionada al barri dels Cendrassos / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

L’empresa Sersall 95, concessionària del servei, ha posat en circulació la nova deixalleria mòbil vinculada a la deixalleria municipal de Figueres. El vehicle ha substituït l’antiga camioneta de color vermell que gestionava Ecoserveis. La furgoneta actual és de caixa tancada i permet preservar i ordenar millor els productes que aporten els veïns durant les visites diàries que la deixalleria mòbil en els diferents barris de la ciutat.

La funció de la deixalleria mòbil, vinculada als serveis de recollida i neteja de l'Ajuntament de Figueres, és facilitar la recollida de residus reciclables poc voluminosos sense necessitat de desplaçar-se a la deixalleria del recinte firal.

La nova furgoneta estacionada a la plaça Lluís Companys

La nova furgoneta estacionada a la plaça Lluís Companys / Santi Coll

Segons la informació que consta en el portal web municipal, podem trobar la deixalleria mòbil de dilluns a dissabte de 8 a 14 hores i de 16 a 19 hores, en les ubicacions següents:

  • Nucli antic, pl. de l’Església: 1r i 3r dilluns de cada mes
  • Centre, pl. Josep Pla: 2n i 4t dilluns de cada mes
  • Centre, pl. del Gra: 1r i 3r dimarts de cada mes
  • Horta Capallera, av. Perpinyà: 2n i 4t dimarts de cada mes
  • Habitatges del Parc, c. Ramon i Cajal: 1r i 3r dimecres de cada mes
  • Creu de la Mà, ronda Sud: 2n i 4t dimecres de cada mes
  • Culubret, c. Ter: 1r i 3r dijous de cada mes
  • Olivar Gran, pl. Jaume Maurici: 2n i 4t dijous de cada mes
  • Marca de l’Ham, pl. Alcalà la Real: 1r i 3r divendres de cada mes
  • Eixample, pl. Joan Bruguera: 2n divendres de cada mes
  • Cendrassos, pl. Lluís Companys: 4t divendres de cada mes
  • Poble Nou, pl. Joan Sutrà: 1r i 3r dissabte de cada mes
  • Vilatenim, c. Margarida: 2n i 4t dissabte de cada mes

Notícies relacionades i més

Quins residus podem dur a la deixalleria mòbil?

A la deixalleria mòbil podem dipositar els residus que, per les seves característiques, cal gestionar de manera independent perquè rebin el tractament apropiat; per això no es poden dipositar en els contenidors situats a la via pública. Cal tenir en compte, però, que la deixalleria mòbil compta amb contenidors de capacitat reduïda, per la qual cosa no es pot fer ús d’aquest servei quan es volen llençar quantitats importants de residus; en aquests casos, caldrà fer servir la deixalleria municipal.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
  4. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  5. Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
  6. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  7. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  8. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar

Joan Jorquera, taekwondista: "Faré tot el possible per ser als Jocs Olímpics de Los Angeles"

Joan Jorquera, taekwondista: "Faré tot el possible per ser als Jocs Olímpics de Los Angeles"

Ser i sentir-se empordanès

Ser i sentir-se empordanès

Figueres posa en circulació una nova deixalleria mòbil per facilitar el reciclatge als barris de la ciutat

Figueres posa en circulació una nova deixalleria mòbil per facilitar el reciclatge als barris de la ciutat

El Sant Miquel aprofita el foc creuat per recuperar el lideratge

El Sant Miquel aprofita el foc creuat per recuperar el lideratge

Quatre derrotes que compliquen encara més la vida al CER l'Escala i el Tramuntana

Quatre derrotes que compliquen encara més la vida al CER l'Escala i el Tramuntana

Rafael Mateos, alcalde de Càceres: «El rocòdrom Alberto Ginés és una instal·lació envejada al món»

Rafael Mateos, alcalde de Càceres: «El rocòdrom Alberto Ginés és una instal·lació envejada al món»

Nou Volvo EX30, el SUV compacte prèmium elèctric amb disseny d’inspiració escandinava que aposta pel luxe i la qualitat

Nou Volvo EX30, el SUV compacte prèmium elèctric amb disseny d’inspiració escandinava que aposta pel luxe i la qualitat

VÍDEO | Segueix en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes dels Aiguamolls de l'Empordà

VÍDEO | Segueix en directe l'època de cria d'una parella de cigonyes dels Aiguamolls de l'Empordà
Tracking Pixel Contents