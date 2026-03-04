Sostenibilitat
Figueres posa en circulació una nova deixalleria mòbil per facilitar el reciclatge als barris de la ciutat
L'empresa Sersall 95 ha posat en funcionament una furgoneta amb classificadors per a la recollida de residus
L’empresa Sersall 95, concessionària del servei, ha posat en circulació la nova deixalleria mòbil vinculada a la deixalleria municipal de Figueres. El vehicle ha substituït l’antiga camioneta de color vermell que gestionava Ecoserveis. La furgoneta actual és de caixa tancada i permet preservar i ordenar millor els productes que aporten els veïns durant les visites diàries que la deixalleria mòbil en els diferents barris de la ciutat.
La funció de la deixalleria mòbil, vinculada als serveis de recollida i neteja de l'Ajuntament de Figueres, és facilitar la recollida de residus reciclables poc voluminosos sense necessitat de desplaçar-se a la deixalleria del recinte firal.
Segons la informació que consta en el portal web municipal, podem trobar la deixalleria mòbil de dilluns a dissabte de 8 a 14 hores i de 16 a 19 hores, en les ubicacions següents:
- Nucli antic, pl. de l’Església: 1r i 3r dilluns de cada mes
- Centre, pl. Josep Pla: 2n i 4t dilluns de cada mes
- Centre, pl. del Gra: 1r i 3r dimarts de cada mes
- Horta Capallera, av. Perpinyà: 2n i 4t dimarts de cada mes
- Habitatges del Parc, c. Ramon i Cajal: 1r i 3r dimecres de cada mes
- Creu de la Mà, ronda Sud: 2n i 4t dimecres de cada mes
- Culubret, c. Ter: 1r i 3r dijous de cada mes
- Olivar Gran, pl. Jaume Maurici: 2n i 4t dijous de cada mes
- Marca de l’Ham, pl. Alcalà la Real: 1r i 3r divendres de cada mes
- Eixample, pl. Joan Bruguera: 2n divendres de cada mes
- Cendrassos, pl. Lluís Companys: 4t divendres de cada mes
- Poble Nou, pl. Joan Sutrà: 1r i 3r dissabte de cada mes
- Vilatenim, c. Margarida: 2n i 4t dissabte de cada mes
Quins residus podem dur a la deixalleria mòbil?
A la deixalleria mòbil podem dipositar els residus que, per les seves característiques, cal gestionar de manera independent perquè rebin el tractament apropiat; per això no es poden dipositar en els contenidors situats a la via pública. Cal tenir en compte, però, que la deixalleria mòbil compta amb contenidors de capacitat reduïda, per la qual cosa no es pot fer ús d’aquest servei quan es volen llençar quantitats importants de residus; en aquests casos, caldrà fer servir la deixalleria municipal.
