Un rentaplats provoca un incendi en una cafeteria del carrer Sant Llàtzer de Figueres

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat la Guàrdia Urbana, els Bombers i el SEM

Per prevenció s'han confiant els pisoso superiors

Imatge d'arxiu d'un vehicle de bombers.

Imatge d'arxiu d'un vehicle de bombers. / Arxiu

Redacció

Eva Batlle

Figueres

Un rentaplats ha provocat un incendi en una cafeteria del carrer Sant Llàtzer de Figueres, que ha obligat a tallar la circulació d'aquest carrer amb la cantonada del Méndez Nuñez. A un quart d'onze del matí l'Ajuntament ha informat que el foc s'ha apagat i que s'ha reobert la circulació de vehicles.

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat la Guàrdia Urbana, quatre dotacions de Bombers i el SEM, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat cap a tres quarts de deu del matí. Per prevenció s'han confiant els pisoso superiors i els efectius han iniciat la revisió del local. No s’han hagut de lamentar ferits, a l’interior hi havia dos treballadors i dos clients.

Un cop finalitzin la inspecció i confirmin que tot és segur, els Bombers revisaran també l’edifici i, posteriorment, es procedirà al desconfinament dels veïns del bloc, segons han indicat fonts del cos d’emergències.

Un rentaplats provoca un incendi en una cafeteria del carrer Sant Llàtzer de Figueres

