Successos
Un rentaplats provoca un incendi en una cafeteria del carrer Sant Llàtzer de Figueres
Al lloc dels fets s'hi han desplaçat la Guàrdia Urbana, els Bombers i el SEM
Per prevenció s'han confiant els pisoso superiors
Un rentaplats ha provocat un incendi en una cafeteria del carrer Sant Llàtzer de Figueres, que ha obligat a tallar la circulació d'aquest carrer amb la cantonada del Méndez Nuñez. A un quart d'onze del matí l'Ajuntament ha informat que el foc s'ha apagat i que s'ha reobert la circulació de vehicles.
Al lloc dels fets s'hi han desplaçat la Guàrdia Urbana, quatre dotacions de Bombers i el SEM, segons ha informat l'Ajuntament de la ciutat cap a tres quarts de deu del matí. Per prevenció s'han confiant els pisoso superiors i els efectius han iniciat la revisió del local. No s’han hagut de lamentar ferits, a l’interior hi havia dos treballadors i dos clients.
Un cop finalitzin la inspecció i confirmin que tot és segur, els Bombers revisaran també l’edifici i, posteriorment, es procedirà al desconfinament dels veïns del bloc, segons han indicat fonts del cos d’emergències.
