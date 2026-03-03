Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dispositiu Culubret FigueresIncidència RodaliesHub industrial xipsHabitatge joves LladóIncendi cafeteria
instagramlinkedin

Successos

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada

Mossos i Guàrdia Urbana han inspeccionat una cinquantena de pisos

Agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana al barri del Culubret.

Agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana al barri del Culubret. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Un dispositiu policial contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres ha detectat 17 habitatges que tenien la llum punxada. Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i tècnics de la companyia Endesa s’han desplegat a la zona i han inspeccionat una cinquantena de pisos. Els habitatges que tenien les connexions fraudulentes han estat desconnectats de la xarxa elèctrica.

Els controls per detectar connexions il·legals són habituals al Culubret. Segons ha explicat l’Ajuntament de Figueres, l’objectiu d’aquestes actuacions és frenar la sobrecàrrega que provoquen aquests fraus en la línia elèctrica i que estaria darrere dels talls de llum diaris que pateixenalguns veïns del barri.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  2. Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
  3. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  4. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  5. Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
  6. Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar
  7. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  8. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Doble alegria i suma d’esperança pel Bàsquet Vilafant i el Roses

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

Borrasca Regina: Catalunya activa avisos per vent i mal estat de la mar des d’aquest dimarts fins com a mínim dijous

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

La preinscripció escolar a Catalunya per al curs 26-27 comença aquest dimecres: aquestes són les dates clau

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Israel desplega tropes al sud del Líban i llança nous atacs contra Beirut i Teheran

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada

Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada

Mariàngela Vilallonga presenta el seu poemari 'Retrat interior' a Figueres

Mariàngela Vilallonga presenta el seu poemari 'Retrat interior' a Figueres
Tracking Pixel Contents