Successos
Un nou dispositiu al barri del Culubret de Figueres detecta 17 habitatges amb la llum punxada
Mossos i Guàrdia Urbana han inspeccionat una cinquantena de pisos
Un dispositiu policial contra el frau elèctric al barri del Culubret de Figueres ha detectat 17 habitatges que tenien la llum punxada. Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i tècnics de la companyia Endesa s’han desplegat a la zona i han inspeccionat una cinquantena de pisos. Els habitatges que tenien les connexions fraudulentes han estat desconnectats de la xarxa elèctrica.
Els controls per detectar connexions il·legals són habituals al Culubret. Segons ha explicat l’Ajuntament de Figueres, l’objectiu d’aquestes actuacions és frenar la sobrecàrrega que provoquen aquests fraus en la línia elèctrica i que estaria darrere dels talls de llum diaris que pateixenalguns veïns del barri.
