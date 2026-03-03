Punt conflictiu
L'Ajuntament de Figueres neteja a fons el conflictiu edifici inacabat de la Marca de l'Ham
Ha estat l'escenari de diversos incidents rellevants amb incendis i baralles en el seu interior
Els propietaris hauran de pagar la feina feta de manera subsidiària
L'Ajuntament de Figueres ha iniciat, aquest dimarts, una feixuga operació de neteja de l'edifici inacabat del número 10 del carrer Taure de la Marca de l'Ham. Aquest bloc, del qual només es va aixecar l'estructura fa més de quinze anys, ha estat l'escenari de nombrosos incidents, amb incendis reiterats i baralles en l'interior. La intervenció, segons han confirmat fonts municipals, ha començat pel buidatge d'aigua del seu soterrani, que estava inundat i era un perill. Amb maquinària, s'ha dut a terme la retirada de deixalles i mobles vells que s'havien acumulat a dins.
L'actuació, feta de manera subsidiària, inclourà la renovació de tots els tancaments perimetrals per a impedir l'accés de persones. El cost d'aquesta operació de neteja l'hauran de pagar els propietaris de la finca, que està dividida en diverses parts, algunes de les quals han estat il·localitzables fins ara. Una és del Bisbat de Girona, amb el qual l'Ajuntament va arribar a un acord dies enrere per a poder portar a terme aquesta actuació.
L'edifici està situat just davant del centre cívic Joaquim Xirau, a tocar el camp de futbol de la Marca de l'Ham i a prop de l'escola Anicet de Pagès. La seva situació havia provocat moltes queixes veïnals.
