Desmantellen un cultiu de marihuana de 266 plantes en un pis de Figueres i detenen un sospitós

La plantació cupava el menjador i dues habitacions i estava connectada amb una doble escomesa directament a la xarxa elèctrica

Agents dels Mossos i la Urbana de Figueres en el pis on hi havia la plantació.

Agents dels Mossos i la Urbana de Figueres en el pis on hi havia la plantació. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres un home de 28 anys, amb antecedents, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i d’un altre de defraudació de fluid elèctric, després de localitzar una plantació interior de marihuana en un pis.

L’entrada al domicili es va fer el matí del 26 de febrer, cap a les set del matí, amb agents de la Unitat d’Investigació de Figueres i l’ARRO, amb el suport de la Guàrdia Urbana de Figueres. A l’interior hi van trobar una plantació de 266 plantes repartida entre el menjador i dues habitacions.

El cultiu de marihuana de Figueres.

El cultiu de marihuana de Figueres. / Mossos d'Esquadra

Els Mossos també van constatar que el subministrament elèctric estava manipulat: la llum estava “punxada” amb “doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica”, i al pis hi havia material de cultiu interior, com 17 plafons LED amb transformadors, ventiladors, extractors, equips d’aire condicionat i filtres de carboni.

En el moment del registre no hi havia ningú al domicili. La detenció es va produir l’endemà, el 27 de febrer a dos quarts de dotze de la nit també a Figueres, segons informa la policia.

