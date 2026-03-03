Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crema la cuina d'un tercer pis al barri Enric Morera de Figueres

Tres persones han estat ateses per inhalació de fum i els veïns han estat confinats a casa seva

Els bombers durant la seva actuació al carrer Santa Llogaia

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Aquest dimarts, cap a les sis de la tarda, s'ha declarat un incendi en una cuina del tercer pis del número 19 del carrer González de Soto, a la cantonada amb el carrer Santa Llogaia de Figueres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçats efectius dels Bombers, la Guàrdia Urbana i el SEM. Els ocupants del pis afectat han estat desallotjats i la resta de veïns s'han quedat confinats a casa seva mentre els efectius d'emergències treballaven per a controlar la situació. Tres persones han resultat afectades per inhalació de fum.

Els Bombers treballant en el lloc dels fets

Dos dels camions dels Bombers han hagut de fer diverses maniobres per accedir al lloc dels fets, a causa de l'estretor de la cruïlla del carrer Pere III amb González de Soto per la presència de vehicles aparcats. La Guàrdia Urbana ha hagut de regular el trànsit a tot el sector, en una hora punta que ha provocat algunes retencions en els vials adjacents, com els carrers Ramon Muntaner, Sant Pau i Pere III,

Els habitants del pis passaran la nit reallotjats en un altre lloc, segons ha informat l'Ajuntament de Figueres.

