Successos
Crema la cuina d'un tercer pis al barri Enric Morera de Figueres
Tres persones han estat ateses per inhalació de fum i els veïns han estat confinats a casa seva
Aquest dimarts, cap a les sis de la tarda, s'ha declarat un incendi en una cuina del tercer pis del número 19 del carrer González de Soto, a la cantonada amb el carrer Santa Llogaia de Figueres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçats efectius dels Bombers, la Guàrdia Urbana i el SEM. Els ocupants del pis afectat han estat desallotjats i la resta de veïns s'han quedat confinats a casa seva mentre els efectius d'emergències treballaven per a controlar la situació. Tres persones han resultat afectades per inhalació de fum.
Dos dels camions dels Bombers han hagut de fer diverses maniobres per accedir al lloc dels fets, a causa de l'estretor de la cruïlla del carrer Pere III amb González de Soto per la presència de vehicles aparcats. La Guàrdia Urbana ha hagut de regular el trànsit a tot el sector, en una hora punta que ha provocat algunes retencions en els vials adjacents, com els carrers Ramon Muntaner, Sant Pau i Pere III,
Els habitants del pis passaran la nit reallotjats en un altre lloc, segons ha informat l'Ajuntament de Figueres.
Subscriu-te per seguir llegint
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Com més vegades arribis tard a la feina, més difícil serà per a l'empresa acomiadar-te': així ho explica un advocat laboral
- Detecten a Empuriabrava, per segon cop a Catalunya, un nudibranqui del Pacífic en un cens dels canals carregat de sorpreses
- Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
- Es busca gent per viure i gestionar un santuari penjat als núvols: ideal per a parelles
- Hisenda confirma que la teva hipoteca pot reduir l'IRPF si compleixes aquestes condicions
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
- Manel Martínez Cid, un empordanès des d'Abu Dhabi: 'Una mica d’inquietud hi és, però no por. No tenim cap intenció de marxar