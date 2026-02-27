Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mor docent atropellada EmpuriabravaJustícia social FigueresAntonio Tejero a FigueresDiana DowekHumor Figueres
instagramlinkedin

Fires

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Se celebrarà el cap de setmana del 28 i el 29 de març

Una parada de venda de brunyols a la Rambla.

Una parada de venda de brunyols a la Rambla. / AJ Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

L’Associació Amics de Sant Josep, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, organitza el cap de setmana del 28 i 29 de març la tradicional Fira de Sant Josep. La Fira del Brunyol celebrarà la seva 33a edició el dissabte (des de les nou del matí fins a les vuit del vespre) mentre que la Cursa Urbana, de 5 i 10 quilòmetres, disputarà la 12a edició l’endemà diumenge a partir de les deu del matí.

La Fira del Brunyol mantindrà l’essència dels darrers anys, amb la parada dels brunyols i un centenar d’estands d’altres productes d’alimentació, roba, artesania i complements, entre d'altres. El punt neuràlgic dels brunyols serà la Rambla -l’any passat se’n van vendre 715 quilos- mentre que la fira d’artesania i alimentació es mantindrà a la Rambla i al carrer Sant Pau. A la plaça Josep Pla hi haurà un petit parc d’atraccions infantil i inflables. Entre les activitats paral·leles hi haurà xocolatada, animació infantil, cercavila de capgrossos i pubillatge, exhibicions d’escoles de ball, de dansa i de swing, acabant amb un concert final.

La Cursa Urbana de Sant Josep de 2025.

La Cursa Urbana de Sant Josep de 2025. / AJ Figueres

La Pujada del Castell, recentment estrenada

La cursa popular pels carrers de la ciutat es va recuperar l’any passat després de sis anys. A més de ser la 12a edició, es convertirà en la 4a edició del Memorial Albert Gurt en record a l’atleta figuerenc que va morir el 2017 als cent anys. La cursa, totalment sobre asfalt, es pot fer corrent o caminant i l’inici, tant per la de 5 com per la de 10 quilòmetres, serà a les deu del matí des de la Rambla. La prova manté el recorregut tradicional i acabarà a la plaça Triangular (el de 10 quilòmetres seran dues voltes idèntiques del circuit de 5) després de recórrer punts com la renovada Pujada del Castell -que estarà recentment estrenada com un gran passeig, l'Avinguda de Perpinyà, el carrer Nou i el carrer Sant Pau. Estarà permesa la participació amb gossos sempre que vagin lligats.

La Rambla en l'edició de 2025.

La Rambla en l'edició de 2025. / AJ Figueres

Hi haurà premis en diferents categories i obsequis per a tots els participants. Les inscripcions ja es poden fer anticipadament (fins el 15 de març, a 13 euros; i fins el dia de la cursa, a 15 euros) al web curses.cat, el dia abans a la Fira del Brunyol i el mateix dia una hora abans. L’any passat hi van prendre part 270 participants i els guanyadors de la distància llarga van ser Benfodda Menouar i Sònia Bassas.

Notícies relacionades

L’Associació Amics de Sant Josep, presidida per Toni Vaquero, compta amb prop de 25 col·laboradors durant el cap de setmana de la fira -el dia de la cursa s’hi afegeixen una cinquantena més de voluntaris, a més d’agents de la Guàrdia Urbana i de Protecció Civil. Podeu ampliar la informació al web www.firadelbrunyol.cat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  2. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  3. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  4. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  5. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  6. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Degoteig de professionals del camp voten a les eleccions agràries per triar els seus representants als òrgans del Govern

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

Quan es votaran els pressupostos de la Generalitat? Quant temps tenen el Govern i ERC per pactar?

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

La fira d'ocupació TreballemGi de Figueres incrementa el nombre d'empreses i arriba a la setantena

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

El Govern aprova els seus primers pressupostos a l’espera d'ERC: "Catalunya els necessita, són valents i ambiciosos"

Felip VI insta el seu pare a "recuperar la residència fiscal a Espanya" si vol tornar

Felip VI insta el seu pare a "recuperar la residència fiscal a Espanya" si vol tornar

Jonathan, de 42 anys i al carrer pel 'chemsex': "Jo tenia una vida normal i la 'tina' m'ho ha tret tot"

Jonathan, de 42 anys i al carrer pel 'chemsex': "Jo tenia una vida normal i la 'tina' m'ho ha tret tot"

Els Amics de Sant Pere de Figueres impulsen la recuperació d'una "Passió" renovada

Els Amics de Sant Pere de Figueres impulsen la recuperació d'una "Passió" renovada
Tracking Pixel Contents