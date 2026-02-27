Fires
Torna la Fira de Sant Josep de Figueres amb la tradicional Fira del Brunyol i la Cursa Urbana
Se celebrarà el cap de setmana del 28 i el 29 de març
L’Associació Amics de Sant Josep, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, organitza el cap de setmana del 28 i 29 de març la tradicional Fira de Sant Josep. La Fira del Brunyol celebrarà la seva 33a edició el dissabte (des de les nou del matí fins a les vuit del vespre) mentre que la Cursa Urbana, de 5 i 10 quilòmetres, disputarà la 12a edició l’endemà diumenge a partir de les deu del matí.
La Fira del Brunyol mantindrà l’essència dels darrers anys, amb la parada dels brunyols i un centenar d’estands d’altres productes d’alimentació, roba, artesania i complements, entre d'altres. El punt neuràlgic dels brunyols serà la Rambla -l’any passat se’n van vendre 715 quilos- mentre que la fira d’artesania i alimentació es mantindrà a la Rambla i al carrer Sant Pau. A la plaça Josep Pla hi haurà un petit parc d’atraccions infantil i inflables. Entre les activitats paral·leles hi haurà xocolatada, animació infantil, cercavila de capgrossos i pubillatge, exhibicions d’escoles de ball, de dansa i de swing, acabant amb un concert final.
La Pujada del Castell, recentment estrenada
La cursa popular pels carrers de la ciutat es va recuperar l’any passat després de sis anys. A més de ser la 12a edició, es convertirà en la 4a edició del Memorial Albert Gurt en record a l’atleta figuerenc que va morir el 2017 als cent anys. La cursa, totalment sobre asfalt, es pot fer corrent o caminant i l’inici, tant per la de 5 com per la de 10 quilòmetres, serà a les deu del matí des de la Rambla. La prova manté el recorregut tradicional i acabarà a la plaça Triangular (el de 10 quilòmetres seran dues voltes idèntiques del circuit de 5) després de recórrer punts com la renovada Pujada del Castell -que estarà recentment estrenada com un gran passeig, l'Avinguda de Perpinyà, el carrer Nou i el carrer Sant Pau. Estarà permesa la participació amb gossos sempre que vagin lligats.
Hi haurà premis en diferents categories i obsequis per a tots els participants. Les inscripcions ja es poden fer anticipadament (fins el 15 de març, a 13 euros; i fins el dia de la cursa, a 15 euros) al web curses.cat, el dia abans a la Fira del Brunyol i el mateix dia una hora abans. L’any passat hi van prendre part 270 participants i els guanyadors de la distància llarga van ser Benfodda Menouar i Sònia Bassas.
L’Associació Amics de Sant Josep, presidida per Toni Vaquero, compta amb prop de 25 col·laboradors durant el cap de setmana de la fira -el dia de la cursa s’hi afegeixen una cinquantena més de voluntaris, a més d’agents de la Guàrdia Urbana i de Protecció Civil. Podeu ampliar la informació al web www.firadelbrunyol.cat.
