Viral a les xarxes
Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen
La trobada s’havia convocat a través del compte de TikTok Therians Figueres (@therians_fgr)
El que havia de ser una convocatòria de 'therians' a la Rambla de Figueres ha acabat sent, finalment, una reunió d’unes 400 persones intrigades per una cita poc convencional. Com ja ha passat en altres ciutats com Barcelona i Girona, la majoria d’assistents eren adolescents i joves que s’hi han acostat per curiositat, per veure l’ambient i per gravar vídeos amb el mòbil. Per la concentració, també s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, que han fet seguiment de la situació.
La trobada s’havia convocat a través del compte de TikTok Therians Figueres (@therians_fgr). Segons l’anunci, l’activitat començava a les 17 hores i es preveia allargar-la fins aproximadament les 19 hores. Els organitzadors la presentaven com un espai per xerrar, conèixer gent i fer fotografies, "obert a tots els 'therians' i curiosos". Alhora, demanaven que fos un acte que es desenvolupés en un ambient de respecte i bon clima entre els assistents.
Els 'therians' són persones que afirmen identificar-se amb un animal no humà i que, en alguns casos, ho expressen amb estètica, accessoris o conductes associades. El terme 'therian' deriva de "therianthropy", que combina arrels gregues vinculades a "bèstia" i "home". Inicialment es va utilitzar en taxonomia i mitologia per referir-se a la metamorfosi d’home en animal, i es va popularitzar a finals dels anys noranta amb l’aparició de comunitats digitals. Els therians no plantegen una transformació física, però sí que descriuen comportaments i instints relacionats amb el seu "teriotip", o animal espiritual.
En molts vídeos se’ls veu amb màscares, cues, orelles o altres peces d’indumentària. Alguns practiquen quadrobics (desplaçar-se amb quatre extremitats) o expliquen els "shifts", és a dir, experiències internes, somnis o estats emocionals que perceben com més alineats amb el seu prototip animal. Tot i que sovint es viu com una experiència privada, també s’organitzen en fòrums i trobades informals.
