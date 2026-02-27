Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Conductor a 120 km/hOcupes RosesPlans cap de setmanaPOUM CadaquésCarles Gallardo
instagramlinkedin

Viral a les xarxes

Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

La trobada s’havia convocat a través del compte de TikTok Therians Figueres (@therians_fgr)

VÍDEO | Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

VÍDEO | Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

El que havia de ser una convocatòria de 'therians' a la Rambla de Figueres ha acabat sent, finalment, una reunió d’unes 400 persones intrigades per una cita poc convencional. Com ja ha passat en altres ciutats com Barcelona i Girona, la majoria d’assistents eren adolescents i joves que s’hi han acostat per curiositat, per veure l’ambient i per gravar vídeos amb el mòbil. Per la concentració, també s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, que han fet seguiment de la situació.

La Rambla, pocs minuts després de les 17 hores, quan començaven a arribar les 400 persones que finalment han omplert l’espai.

La Rambla, pocs minuts després de les 17 hores, quan començaven a arribar les 400 persones que finalment han omplert l’espai. / Cedida a l'Empordà

La trobada s’havia convocat a través del compte de TikTok Therians Figueres (@therians_fgr). Segons l’anunci, l’activitat començava a les 17 hores i es preveia allargar-la fins aproximadament les 19 hores. Els organitzadors la presentaven com un espai per xerrar, conèixer gent i fer fotografies, "obert a tots els 'therians' i curiosos". Alhora, demanaven que fos un acte que es desenvolupés en un ambient de respecte i bon clima entre els assistents.

El cartell difós a TikTok.

El cartell difós a TikTok. / Therians Figueres

Els 'therians' són persones que afirmen identificar-se amb un animal no humà i que, en alguns casos, ho expressen amb estètica, accessoris o conductes associades. El terme 'therian' deriva de "therianthropy", que combina arrels gregues vinculades a "bèstia" i "home". Inicialment es va utilitzar en taxonomia i mitologia per referir-se a la metamorfosi d’home en animal, i es va popularitzar a finals dels anys noranta amb l’aparició de comunitats digitals. Els therians no plantegen una transformació física, però sí que descriuen comportaments i instints relacionats amb el seu "teriotip", o animal espiritual.

Notícies relacionades

'Therians'.

'Therians'. / Rodrigo Abd

En molts vídeos se’ls veu amb màscares, cues, orelles o altres peces d’indumentària. Alguns practiquen quadrobics (desplaçar-se amb quatre extremitats) o expliquen els "shifts", és a dir, experiències internes, somnis o estats emocionals que perceben com més alineats amb el seu prototip animal. Tot i que sovint es viu com una experiència privada, també s’organitzen en fòrums i trobades informals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava
  2. Als treballadors acomiadats estant de baixa se'ls descomptaran dies d'atur fins que els donin l'alta mèdica
  3. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  4. Catalunya estudia que els metges d’urgències puguin donar la baixa i el treballador no hagi d’anar després al CAP
  5. Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol 'desbloquejar
  6. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  7. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  8. Aquesta moneda de 50 cèntims pot valer molts diners: fixa't en aquest detall per saber si la pots vendre per més de 1.000 euros

Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

VÍDEO | Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen

L'evolució del viatge en la literatura centra un nou festival literari, L’Escala dels Llibres

L'evolució del viatge en la literatura centra un nou festival literari, L’Escala dels Llibres

Neix a Bellvitge el primer programa espanyol per a malalties minoritàries de l’adult

Neix a Bellvitge el primer programa espanyol per a malalties minoritàries de l’adult

El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en habitatge, Mossos i deute

El Govern augmenta un 10% el seu pressupost per al 2026 per la despesa més gran en habitatge, Mossos i deute

Catalunya detecta un cas humà de grip porcina a Lleida i avisa l’OMS

Catalunya detecta un cas humà de grip porcina a Lleida i avisa l’OMS

La CUP insisteix en "les contradiccions de la Generalitat" amb el projecte ferroviari per Figueres

La CUP insisteix en "les contradiccions de la Generalitat" amb el projecte ferroviari per Figueres

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya

Detectat un cas humà de grip porcina a Catalunya
Tracking Pixel Contents