Infraestructures
La CUP insisteix en "les contradiccions de la Generalitat" amb el projecte ferroviari per Figueres
El portaveu Xavier Colomer diu que el projecte de supressió de l’estació convencional "no respon a criteris de mobilitat ni al dret d’accessibilitat al transport públic"
La CUP manté el seu pols polític amb els governs de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Figueres i continua denunciant que "el projecte ferroviari de treure l’estació de tren de Figueres i traslladar-la a Vilafant només respon a l’especulació urbanística que es vol impulsar des del Govern de Masquef". I alerta que "en cas de tirar-se endavant el mal causat seria irreversible", segons manifesta la formació independentista en un comunicat.
Pel portaveu de la CUP, Xavier Colomer, el document l’Estratègia ferroviària de Catalunya, aprovada per Acord de Govern el passat 11 de novembre de 2025, "torna a posar en evidència que el projecte de supressió de l’estació de Figueres no respon a criteris de mobilitat ni al dret d’accessibilitat al transport públic". En aquest mateix sentit, Dani Cornellà, diputat de la CUP al Parlament, ha formulat una pregunta al Govern a respondre per escrit "perquè justifiqui aquesta incoherència manifesta entre l’Estratègia recent aprovada i l’impuls del projecte per traslladar l’estació de Figueres a Vilafant, recentment inclòs al Pla de Rodalies 2026-30".
Mantenir la centralitat
Colomer posa de manifest que tan el govern català com l’espanyol es mostren contraris a treure les estacions de tren dels centres urbans perquè en tots els casos que s’ha fet, «ha estat un fracàs». I assegura que «actualment la supressió de l’estació de Figueres és l’únic projecte d’aquestes característiques en tot l’Estat. Ja no se’n planifiquen i alguns dels planificats com és el cas de Tudela (Navarra), es tiren enrere».
Per últim, el regidor de la CUP recorda que "encara no s’ha planificat com quedaria el servei d’autobús, que té més de 700.000 viatgers anuals, en cas de suprimir l’estació de tren. Una estació de tren que segons ADIF hi pugeni baixen 6.000 viatgers diaris".
