El Museu del Joguet de Figueres acull la presentació del llibre sobre Jordi Sargatal, un referent de la protecció de la natura catalana
L'obra d'Antonio Cerrillo narra el periple vital del naturalista empordanès i repassa l'evolució de la preservació del territori aquest darrer mig segle
Fruit de llargues trobades en diferents etapes durant tres anys, el periodista Antonio Cerrillo acaba de publicar el llibre biogràfic Jordi Sargatal, l'home que seguia els ocells. Converses sobre 50 anys de protecció de la natura a Catalunya. Ha estat editat per Icaria i es presenta, aquest dissabte 28 de febrer, a les 12 del migdia, al Museu del Joguet de Catalunya a Figueres. L'acte és obert a tothom i comptarà amb la presència de l'autor, Antonio Cerrillo; el protagonista del llibre; Jordi Sargatal; el també periodista Josep Playà i el director del Museu del Joguet, Pep Canaleta.
Es tracta de la biografia oficial de l'ornitòleg i naturalista Jordi Sargatal Vicens (Figueres, 1957) un dels personatges clau per entendre l'evolució de la protecció del medi ambient en el nostre país. En la seva joventut va liderar la campanya de defensa dels Aiguamolls de l'Empordà al costat d'altres companys i companys sensibilitzats per la degradació que patia el litoral de la badia de Roses i el Baix Ter a causa de l'especulació urbanística dels anys setanta. Sargatal va ser un dels impulsors de la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura (Iaeden), el primer director del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà i del Centre de Control de Mosquits.
Un referent internacional
Conegut i reconegut internacionalment per la seva capacitat de diàleg i negociació, sovint nedant contracorrent, Sargatal posa el descobert en aquest llibre tots els seus pensaments i els reptes afrontats durant la seva trajectòria vital. No hi falten les anècdotes de joventut en les primeres descobertes de les maresmes empordaneses, ni les lluites amb col·lectius gens favorables a preservar i potenciar la natura. Ell va ser el creador de la "seducció ambiental" com a full de ruta per a guanyar adeptes i nous naturalistes.
El llibre, segons Cerrillo, redactor de La Vanguardia i reconegut expert en temes ambientals, "és la crònica d'una passió per la natura i de la voluntat de contagiar-la". En aquest treball, l'autor aprofita el viatge biogràfic de l'ornitòleg per a sobrevolar amb dades i moments l'evolució de la protecció del medi a Catalunya. "Aquest és un llibre que té diversos llibres dins. És una biografia, però a la vegada és un relat d'història. I és un assaig quan reconstrueix fets importants del naixement del moviment conservacionista a Catalunya", diu Antonio Cerrillo en el pròleg.
Sargatal apareix a la portada amb els seus inseparables binocles, que encara avui passeja amunt i avall mentre exerceix com a membre destacat del Govern de la Generalitat en qualitat de Secretari de Transició Ecològica. "L'Antonio m'ha ben retratat, però en el fons el llibre és un retrat de com hem lluitat per preservar la natura i el paisatge del nostre país", explica Jordi Sargatal.
Una història en la qual també hi són presents algunes icones de la natura recuperada, com la cigonya Guita, les llúdrigues escampades per tot arreu després de la seva extinció efectiva i la sempre roent confrontació amb els sectors immobilistes que mai veuen el moment de preservar res.
L'autor
Antonio Cerrillo és periodista especialitzat en medi ambient a La Vanguardia. Autor del llibre Emergència climàtica: Escenaris de l'escalfament i els seus efectes a Espanya. Coordinador del llibre El mapa de la crisi ambiental en España (Icaria). Premi Nacional de Periodisme Ambiental. Premi a la Difusió de la Conservació de la Biodiversitat de la Fundació BBVA.
