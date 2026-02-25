Noves infraestructures
El Ministeri de Transports adjudica la redacció del projecte de l'estació intermodal i la variant ferroviària de Figueres-Vilafant
Compleix així els acords del conveni signat el passat juliol amb la Generalitat i els ajuntaments dels dos municipis
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat la redacció del projecte de construcció de la nova plataforma ferroviària i la remodelació de l'estació intermodal de Figueres-Vilafant per un import de 4,6 milions d'euros. El treball ha estat encarregat a l'empresa Ingerop T3 SLU amb un termini de finalització màxim de tres anys. D'aquesta manera, el Ministeri compleix un altre dels acords del conveni que van signar a Figueres, el juliol de l'any passat, el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de Catalunya, Sílvia Paneque; l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef; l'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave i el president d'Adif, Pedro Marco.
Supressió passos a nivell i oposició del projecte
L'execució de la variant ferroviària de Figueres i la remodelació de l'estació Figueres-Vilafant preveu una inversió de més de 150 milions d'euros i suposarà el trasllat de la via convencional de l'est a l'oest de la ciutat, amb la supressió dels passos a nivell de l'avinguda Vilallonga i els Fossos, una proposta consolidada en el nou POUM del 2023. La plataforma Salvem el Tren de l'Empordà i altres entitats i col·lectius mantenen la seva oposició al projecte. La CUP ha anunciat una denúncia d'àmbit europeu sobre aquest cas.
Interconnexió de les dues xarxes en un sol punt
El projecte que redactarà ara Ingerop T3 SLU haurà de tenir en compte la interconnexió dels viatgers de la Xarxa d'Alta Velocitat amb la Xarxa Convencional, concentrant les dues infraestructures ferroviàries a l'Oest de Figueres i al nord de Vilafant amb els diferents mitjans de transport energèticament eficients i de baixes emissions de CO₂. L'estació actual de l'AVE mantindrà la seva estructura bàsica en l'emplaçament actual i no canviarà de lloc com s'havia projectat inicialment, però serà ampliada per tal que doni servei a la línia ferroviària convencional i a la d'alta velocitat al mateix temps. Pel que fa a la plataforma de vies, la de l'enllaç sud ja té l'estructura feta des de Vilamalla des de fa anys i ara cal afegir-hi la variant que ha de baixar des del Castell de Sant Ferran cap a la plana fins a aproximar-se al Cinturó de Ronda de l'N-II per tornar-la a connectar amb la línia de Portbou a l'altura de la zona de Vilatenim, aproximadament.
