Art empordanès
L'Ajuntament de Figueres decora el Saló de Plens amb obres d'artistes que van lluitar contra el franquisme
Són d’Evarist Vallès, Bartomeu Massot, Joan Sibecas i Joan Puig Manera, participants de la Primera Manifestació Pictòrica d'Art Contemporani Empordanès de 1960
L’Ajuntament de Figueres ha renovat part dels quadres decoratius que hi ha al Saló de Plens. Cinc quadres d’artistes que hi havia –la majoria, del Grup 69- s’han retornat al Museu de l’Empordà per la presentació de les noves col·leccions i han estat substituïts per quatre obres d’artistes que van formar part de la Primera Manifestació Pictòrica d'Art Contemporani Empordanès de 1960. Es tracta d’obres d’Evarist Vallès, Bartomeu Massot, Joan Sibecas i Joan Puig Manera, que rellevaven l’escola empordanesa i que van emprar estètiques avançades que representaven la lluita contra la dictadura franquista. El quadre “Figueres escolta el vent mirant a mar”, de Josep Ministral, segueix presidint la sala.
Del fons del Museu de l'Empordà
Les quatre obres provenen del fons del Museu de l’Empordà i són les següents: Abstracció còsmica (1964), d’Evarist Vallès, un oli sobre tela de 114 x 163 cm; Sobre un tema de J. S. Bach (1972), de Bartomeu Massot, tinta sobre paper de 61 x 66 cm; Composició (1968), de Joan Sibecas, un oli sobre tela de 63 x 82,5 cm; i Composició (1972), de Joan Puig Manera, un altre oli sobre tela de 90 x 109 cm.
Mariona Seguranyes, regidora de Cultura i historiadora de l’art, explica que “el fil d'aquestes obres són els components de la Primera Manifestòrica d'Art Contemporani d'Art Empordanès del 1960. Els artistes representen la resistència de la dictadura amb unes estètiques progressistes, marcant una gran distància amb la figuració convencional que era complaent amb el règim del moment”.
"El relleu històric de l'escola empordanesa"
Evarist Vallès (Pierola, l’Anoia, 1923 – Figueres, 1999), Bartomeu Massot (Figueres, 1923 – Barcelona, 1974) i Joan Sibecas (Vilanant, 1928 – Avinyonet de Puigventós, 1969), entre d’altres, són artistes que “representen el relleu històric de l’escola empordanesa. Són la renovació de l’escola empordanesa que van optar per un llenguatge progressista procedent de París, no figuratiu”.
L’altre pintor que formava part d’aquesta Primera Manifestació Pictòrica d'Art Contemporani Empordanès és Joan Puig Manera (Olot 1921 – L’Escala, 2013), present a la renovació del Saló de Plens amb una obra que “aportava una realitat nova. Fins i tot es va avançar a (Victor) Vasarely en la creació de l’art cinètic”, afegeix Seguranyes.
El quadre de Josep Ministral segueix presidint la sala
Tot i els canvis, el quadre Figueres escolta el vent mirant a mar, de l’artista empordanès Josep Ministral, seguirà presidint el Saló de Plens (oli sobre tela, de l’any 1984, de 131x195 cm). Les cinc obres que s’han retornat al Museu de l’Empordà estaven ubicades als laterals de la sala, quatre dels quals del Grup 69: Tramuntana de la sèrie Suite Figarias, de 1984, de Ramon Pujol Boira; Imatge del subconscient, de 1985, de Daniel Lleixà; Paisatge, de 1976, de Lluís Roura, i Paisatge, de 1990, de Ricard Anson. L’altra obra que ha estat retornada al Museu de l’Empordà és Els amants del teatre, de 1973, d’Alícia Viñas, coetània del grup 69 i exdirectora del Museu de l’Empordà.
