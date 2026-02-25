Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dolors RoigGuàrdia Urbana FigueresRobinson DO EmpordàMercat RosesBarca La Rubina
instagramlinkedin

Serveis

Figueres acumula vuit benzineres convencionals en un tram de només 3,7 km

L’alta concentració d’estacions de servei, amb una nova incorporació, xoca amb la poca existència d’electrolineres: només tres d’elles en disposen

Les vuit gasolineres entre l'avinguda Vilallonga i Vilatenim

Les vuit gasolineres entre l'avinguda Vilallonga i Vilatenim / Núria Noguera / Santi Coll

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

En els temps de l’electrificació de la mobilitat del transport, Figueres viu un fenomen que sembla voler situar-la a contracorrent, ja que d’aquí a poques setmanes la ciutat batrà el seu rècord del nombre d’estacions de servei ubicades entre l’avinguda Vilallonga i el tram urbà de la carretera de Roses, la C-260: hi haurà vuit benzineres en un curt recorregut de 3.700 metres. És a dir, els conductors podran triar on volen repostar en una distància inferior al mig quilòmetre.

Totes elles són d’empreses privades i tenen com a denominador comú que serveixen combustibles fòssils. Actualment, només n’hi ha dues que disposen d’electrolinera amb aparells per a la recàrrega elèctrica, les de Petrem i la de Repsol de la Marca de l’Ham. La que farà vuit, que està en fase de construcció per part del Grup Tramuntana, també disposarà d’aquest equipament en tractar-se d’una instal·lació nova, en compliment de la normativa vigent. Només una d’elles està vinculada directament a la presència d’una superfície comercial, la del Carrefour en el Nou Centre de Vilatenim. En aquest nucli, hi ha l’estació més veterana de totes, la del Rally Est, vinculada a Repsol.

A la Marca de l’Ham, hi ha la benzinera de Petrolis Independents, recentment remodelada i amb canvi de titularitat. El llistat es complementa amb dues gasolineres de preu baix ubicades a la zona del Recinte Firal, propietats d’Avanza Oil i Petro Figueres.

L'estació de servei de Petrem és la més gran i té aparells de recàrrega elèctrica

L'estació de servei de Petrem és la més gran i té aparells de recàrrega elèctrica / Santi Coll

De llarg, aquesta és l’acumulació més important d’estacions de servei dins del terme municipal de la ciutat, on n’hi ha setze. En cap altre accés d’entrada i sortida de Figueres es dona aquesta acumulació tan destacada com la que hi ha a l’eix de la costa. D’aquestes setze, tretze consten al registre de preus que alimenta els comparadors per a conèixer el preu diari de venda de combustible.

L’altre municipi que també té una alta concentració d’estacions de servei és la Jonquera, la majoria de les quals estan destinades a proveir els camions de transport per carretera. Segons el mateix llistat de comparadors, n’hi ha vint-i-una de registrades.

Una nova aposta del Grup Tramuntana

La darrera estació de servei que s’afegeix al llistat de les ubicades a l’eix de la carretera de Roses és promoguda pel grup empordanès Tramuntana, propietat de la família Raurich. L’empresa destaca que la nova instal·lació és la resposta del grup a una «aposta per Figueres».

El Grup Tramuntana anuncia la pròxima obertura.

El Grup Tramuntana anuncia la pròxima obertura. / Emporda.info

El seu CEO, Xim Raurich, espera que la nova estació, amb sortidors de combustible, carregadors elèctrics i botiga «la puguem tenir en funcionament abans de l’estiu». El Grup Tramuntana ha renovat recentment la benzinera del Port de la Selva.

Requisits administratius

Per obrir una gasolinera a Catalunya, el promotor ha de començar per superar el filtre municipal: compatibilitat urbanística de l’emplaçament i llicència d’obres per executar el projecte. En paral·lel, l’activitat queda sotmesa a intervenció ambiental amb llicència municipal i, per tant, s’ha de tramitar i obtenir abans d’iniciar l’activitat, amb el corresponent projecte i condicionants (gestió d’aigües i vessaments, residus, sorolls i mesures de prevenció). Un cop construïda, arriba la fase de seguretat industrial: la instal·lació s’ha de legalitzar davant la Generalitat mitjançant declaració responsable.

Notícies relacionades

Pel que fa als carregadors de vehicles elèctrics, a Catalunya és obligatori que les estacions de servei noves i també les que ampliïn la capacitat d’emmagatzematge i/o els punts de subministrament incorporin com a mínim un punt de recàrrega d’accés públic de 50 kW en corrent continu i l’inscriguin al cens corresponent. A més, hi ha obligacions estatals per a gasolineres amb determinats volums de venda (per exemple, llindars basats en les vendes de 2019), que poden exigir potències mínimes de recàrrega de 150 kW o 50 kW segons el cas, amb algunes excepcions tècniques.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  2. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  3. Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
  4. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  5. Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
  6. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
  7. Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern
  8. El Suprem anul·la l’article de l’estatut del Barça que prohibia cedir els abonaments

Re-baixes (laborals)

Re-baixes (laborals)

Figueres acumula vuit benzineres convencionals en un tram de només 3,7 km

Figueres acumula vuit benzineres convencionals en un tram de només 3,7 km

La Generalitat tira endavant la nova escola d'Avinyonet de Puigventós

La Generalitat tira endavant la nova escola d'Avinyonet de Puigventós

Nieves Lorenzo, sobre el poder i el perill de la IA: “La desinformació ens indigna i ens enfronta com a societat”

Nieves Lorenzo, sobre el poder i el perill de la IA: “La desinformació ens indigna i ens enfronta com a societat”

L'empordanesa Aina Tremoleda convida a descobrir el Pakistan amb un relat íntim i valent

L'empordanesa Aina Tremoleda convida a descobrir el Pakistan amb un relat íntim i valent

Fuita de gas al carrer Peralada de Figueres

Fuita de gas al carrer Peralada de Figueres

Junqueras recomana a Illa que no avanci les eleccions i l'adverteix sobre els pressupostos: "No escali conflictes que no pot guanyar"

Junqueras recomana a Illa que no avanci les eleccions i l'adverteix sobre els pressupostos: "No escali conflictes que no pot guanyar"

'Política és pedagogia', un pòdcast de reflexió des de Roses

'Política és pedagogia', un pòdcast de reflexió des de Roses
Tracking Pixel Contents