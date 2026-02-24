Mercat de Figueres
El mercat de la fruita i la verdura de Figueres s'amplia amb cinc noves parades per reforçar la qualitat i el producte local
Podran disposar d’un espai d’entre 6 i 12 metres lineals, amb un import anual que oscil·la entre 894 i 1.788 euros
L’Ajuntament de Figueres ha obert una convocatòria per adjudicar cinc noves parades al mercat de la fruita i la verdura amb l’objectiu de preservar la qualitat de l’oferta i donar suport als productors locals. La selecció prioritzarà productors de proximitat, productes de temporada i ecològics, especialment aquells que no tinguin presència actual al mercat.
Els productors interessats poden presentar la seva sol·licitud fins al 9 de març. El mercat, que compta actualment amb 50 parades, se celebra cada dimarts, dijous i dissabte a la plaça Catalunya i a la plaça del Gra.
Les noves parades podran disposar d’un espai d’entre 6 i 12 metres lineals, amb un import anual que oscil·la entre 894 i 1.788 euros, segons la mida. Les autoritzacions que s’adjudiquin tindran una durada de 15 anys.
Les bases del concurs estableixen diversos criteris de puntuació, amb especial pes per disposar de productes que actualment no es trobin al mercat, oferir producte de temporada i ecològic, acreditar la procedència local i comarcal (Figueres, poblacions limítrofes i Alt Empordà), aplicar mesures de sostenibilitat amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient i incorporar serveis com el lliurament a domicili, entre d’altres.
La documentació, els criteris d’adjudicació i el formulari de sol·licitud es poden consultar al web municipal, dins l’apartat de Tràmits i Convocatòries.
Un mercat amb arrels històriques
El mercat de la plaça del Gra és un espai emblemàtic de la ciutat: s’hi fa mercat des de 1886, any en què es va inaugurar la coberta que encara es conserva. Des de 1973, el mercat de fruites i verdures se celebra conjuntament entre la plaça del Gra i la plaça Catalunya, convertint-se en un punt de trobada entre agricultors, productors, marxants i veïnat.
A banda dels productes de l’horta empordanesa, el mercat també ofereix altres aliments com embotits, formatges, mel, fruits secs i olis d’oliva, i manté una tradició que s’ha consolidat com a part del pol comercial i turístic de Figueres.
