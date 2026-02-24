Els Patufets celebra el vint-i-cinquè aniversari
Els Patufets, situada a l’avinguda Salvador Dalí de Figueres, està de celebració després de dues dècades i mitja oberts «amb l’entusiasme del primer dia i tota l’experiència d’aquest vint-i-cinc anys». Els Patufets està oberta tots el mesos de l’any. Per a més informació podeu trucar al 972 503 443 o al 688 244 675. I si no us voleu perdre cap novetat els podeu seguir al seu instagram @patufetsfigueres.
