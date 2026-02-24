Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dolors RoigGuàrdia Urbana FigueresRobinson DO EmpordàMercat RosesBarca La Rubina
instagramlinkedin

Els Patufets celebra el vint-i-cinquè aniversari

Escola bressol Els Patufets.

Escola bressol Els Patufets. / Juanjo Alfonso

Redacció

Redacció

Figueres

Els Patufets, situada a l’avinguda Salvador Dalí de Figueres, està de celebració després de dues dècades i mitja oberts «amb l’entusiasme del primer dia i tota l’experiència d’aquest vint-i-cinc anys». Els Patufets està oberta tots el mesos de l’any. Per a més informació podeu trucar al 972 503 443 o al 688 244 675. I si no us voleu perdre cap novetat els podeu seguir al seu instagram @patufetsfigueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
  2. Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
  3. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  4. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  5. Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s'identifiquen amb animals
  6. Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
  7. El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
  8. Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

Treballar quatre dies i cobrar el mateix: l’experiment alemany que dispara la satisfacció

Treballar quatre dies i cobrar el mateix: l’experiment alemany que dispara la satisfacció

El Festival Internacional del Circ de Girona escalfa motors batent rècord en la venda d'entrades

El Festival Internacional del Circ de Girona escalfa motors batent rècord en la venda d'entrades

Núria Cabutí, Empresària de l’Any dels Premis Sabadell 2026

Núria Cabutí, Empresària de l’Any dels Premis Sabadell 2026

Damm, Empresa de l’Any Premis Sabadell 2026

Damm, Empresa de l’Any Premis Sabadell 2026

Ginestà, Andrea Motis, Mazoni i Tomeu Penya, plats forts del 6è festival Istiu de Castelló d'Empúries

Ginestà, Andrea Motis, Mazoni i Tomeu Penya, plats forts del 6è festival Istiu de Castelló d'Empúries

Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: "Fa vuit dies que no parlo amb ells"

Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: "Fa vuit dies que no parlo amb ells"

El soci que ha denunciat Laporta demana ajuda internacional

El soci que ha denunciat Laporta demana ajuda internacional

Empreses amb visió de futur

Empreses amb visió de futur
Tracking Pixel Contents