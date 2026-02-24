Urbanisme
Les obres de la pujada del Castell de Figueres encaren la recta final per a estrenar el nou passeig urbà
L'Ajuntament preveu obrir-lo al trànsit en breu mentre l'empresa Construccions Rubau acaba de rematar el projecte
El compte enrere per a la reobertura del tram urbà de la pujada del Castell de Figueres ha començat. Un cops superats els entrebancs dels temporals de pluja d'aquest hivern, que van retardar l'asfaltatge de la plataforma central, els operaris de l'empresa Construccions Rubau, adjudicatària de l'obra promoguda per l'Ajuntament de Figueres i finançada amb fons europeus Next Generation, estan acabant els darrers treballs. El projecte redactat per l’equip d’arquitectura dels germans Josep i Esteve Vilanova ha tingut un cost d'1.646.323,23 euros. L'Ajuntament preveu reobrir la pujada al trànsit de vehicles tan bon punt sigui possible.
El carrer s'ha convertit en un passeig de voreres amples, que es complementaran amb la plantació d'arbrat com el que havia tingut un segle enrere. Els treballs han permès renovar tota la xarxa de serveis i generar una nova organització de la mobilitat urbana, amb zones de càrrega i descàrrega i espais especial de línia vermella per a estacionament de curta durada per a facilitar el moviment comercial en els establiments de la zona.
Tres vials importants
Aquesta obra anava lligada amb la del carrer Lasauca i la del segon tram de la pujada del castell, en el marc del projecte d’accessibilitat universal del centre històric , redactat en l’anterior mandat. El seu objectiu és la "conversió del centre històric en una experiència turística integral, sostenible i competitiva: cultura, comerç i gastronomia". Va ser aprovat, en el seu moment, pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’actual Ministeri d’Indústria i Turisme, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec al Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation EU. El de Figueres forma part del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), de la convocatòria extraordinària del 2022.
