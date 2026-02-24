Successos
Fuita de gas al carrer Peralada de Figueres
El succés ha mobilitzat efectius dels Bombers, dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del SEM
Una fuita de gas al carrer Peralada de Figueres ha mobilitzat efectius dels Bombers, dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), aquest dimarts a la tarda.
Segons ha informat l’Ajuntament, arran de la incidència el carrer s'ha tallat per seguretat.
