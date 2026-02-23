Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maria Asunción AlberchParkinson Joan SalasPàrquings EmpordàPlatja Empúries
instagramlinkedin

Viral a les xarxes

Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s’identifiquen amb animals

L'acte, impulsat pel compte de TikTok Therians Figueres, tindrà lloc aquest divendres a partir de les 17 hores

'Therians'.

'Therians'. / Rodrigo Abd

Redacció

Redacció

Figueres

Un compte de TikTok anomenat Therians Figueres (@therians_fgr) ha convocat per aquest divendres una trobada de 'therians', persones que afirmen identificar-se amb un animal no humà i que, en alguns casos, ho expressen amb estètica, accessoris o conductes associades.

Cartell.

Cartell. / Empordà

Segons la convocatòria, la trobada tindrà lloc a la Rambla i començarà a les 17 hores s’allargarà aproximadament fins a les 19 hores. Els organitzadors la presenten com un espai per xerrar, conèixer gent i fer fotografies. "Obert a tots els Therians i curiosos", expliquen. També es destaca la voluntat que l'acte es desenvolupi en un ambient de respecte i bon clima entre els assistents.

Què són els 'therian'

El terme 'therian' deriva de 'therianthropy', que combina arrels gregues vinculades a "bèstia" i "home". Es va començar a utilitzar en taxonomia i mitologia per referir-se a la metamorfosi d’home en animal, i es va popularitzar a finals dels anys noranta amb l’aparició de comunitats digitals. Els 'therians' no plantegen una transformació física, però sí que descriuen comportaments i instints relacionats amb el seu "teriotip" o animal espiritual.

Notícies relacionades

Jóvenes que se identifican y actúan como animales: llega a España el fenómeno 'therian'

Un 'therian'. / Arxiu

En molts vídeos se’ls veu amb màscares, cues, orelles o altres peces d’indumentària. Alguns practiquen quadrobics (desplaçar-se amb quatre extremitats) o expliquen "shifts", és a dir, experiències internes, somnis o estats emocionals que perceben com més alineats amb el seu prototip animal. Tot i que sovint es viu com una experiència privada, també s’organitzen en fòrums i trobades informals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  2. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  3. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  4. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  5. Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
  6. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  7. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  8. El celler empordanès Castelló Murphy: vins tranquils nascuts als peus de l'Albera

Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s’identifiquen amb animals

Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s’identifiquen amb animals

"Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina"

"Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina"

Sánchez anuncia que demà es desclassificaran els documents del cop del 23-F "per saldar un deute històric"

Sánchez anuncia que demà es desclassificaran els documents del cop del 23-F "per saldar un deute històric"

Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres

El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres

Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"

Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web

Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web
Tracking Pixel Contents