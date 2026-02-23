Educació
Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web
La competició reuneix estudiants de totes les comunitats autònomes en diferents especialitats professionals
Un alumne graduat recentment del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) de l’Institut Cendrassos de Figueres, Mateo Cerna, representarà Catalunya i el centre a l’SpainSkills, el campionat estatal de Formació Professional, que començarà aquest dilluns 23 de febrer a Madrid. La competició reuneix estudiants de totes les comunitats autònomes en diferents especialitats professionals.
Cerna competirà en l’skill 17 de Desenvolupament Web, una prova d’alta exigència tècnica que consisteix a desenvolupar una aplicació web completa i superar diverses proves especialitzades per determinar el millor programador web de l’Estat. El guanyador obtindrà el dret de participar al WorldSkills, el campionat mundial de professions, previst a Shanghài l’any 2027.
La seva participació a l’SpainSkills arriba després de proclamar-se vencedor del CatSkills, el campionat de Formació Professional de Catalunya. Precisament, l’edició del Skill 17 es va organitzar a l’Institut Cendrassos, que durant tres dies es va convertir en seu de competició i espai professional de programació, un fet que, segons el centre, evidencia l’aposta pel talent i l’excel·lència en la Formació Professional tecnològica.
Després d’aconseguir la primera posició, Mateo Cerna ha format part de la selecció catalana d’Skills, amb qui ha realitzat estades intensives de preparació tècnica i entrenament competencial. "Aquestes estades m’han permès conèixer molta gent del sector i millorar les meves habilitats tècniques i professionals", ha destacat.
Durant tot el procés, ha estat acompanyat pel seu tutor i entrenador, el professor de l’Institut Cendrassos Xavier Vallejo. "SpainSkills és un esdeveniment que dona molta visibilitat a la Formació Professional i posa en valor el talent dels estudiants", ha remarcat.
Des del centre subratllen que la participació a l’SpainSkills és una experiència d’alt valor formatiu i professional, ja que permet als competidors afrontar reptes reals del sector tecnològic en un entorn d’excel·lència.
Per a l’Institut Cendrassos, la presència d’un alumne titulat de DAW fa pocs mesos en aquesta competició estatal també suposa un reconeixement a la feina del professorat i al model de Formació Professional del centre, orientat al desenvolupament del talent i a la connexió amb el món professional.
- Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
- El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
- Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
- El celler empordanès Castelló Murphy: vins tranquils nascuts als peus de l'Albera