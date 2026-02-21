Serveis
Endesa registra un augment del 82% de clients amb bo social a Figueres des del 2020
La companyia té donats d'alta 1.379 beneficiaris amb 922 clients considerats vulnerables severs
Els perceptors de pensions mínimes contributives i els beneficiaris de l’ingrés mínim vital són els menys adherits
Les xifres no enganyen i l’estat del benestar queda en evidència quan les dades demostren la situació de qualsevol col·lectivitat. Aquest és el cas del balanç que ha presentat la companyia Endesa sobre l’evolució del bo social a Catalunya des de 2020 fins ara. A Figueres, la segona ciutat de la demarcació de Girona i capital de l’Alt Empordà, fregant els 50.000 habitants censats, Endesa ha tancat el 2025 amb 1.379 clients amb bo social. D’aquests, 457 són clients considerats vulnerables i 922 vulnerables severs.
El bo social és un descompte directe a la factura elèctrica (sobre el PVPC) que actualment compta amb una protecció addicional en el marc de l’escut social aprovat pel Govern estatal. Aquest marc inclou, entre d’altres, la prohibició de tall del subministrament per a totes aquelles persones acollides al bo social.
Si filem més prim sobre el balanç de Figueres, revisant les dades facilitades per Endesa, entre els col·lectius amb assignació del bo social, un 48% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, una dada molt semblant formen part del grup reconegut com a família nombrosa (47% ). En canvi, els pensionistes (3%) i els beneficiaris de l’ingrés mínim vital (2%) representen un percentatge molt baix. D’un any per l’altre, la xifra ha crescut en 77 beneficiaris. Els 1.379 clients actuals amb bo social representen un avenç respecte del 758 que es van registrar a Endesa el 2020. "En perspectiva temporal, per tant, des del 2020 hi ha hagut un increment del 82%", assenyala la companyia energètica. Aquest percentatge és molt semblant al de la mitjana catalana.
Des del 2020, el nombre de llars acollides al bo social a Catalunya ha crescut en 73.579 famílies (fins a les 161.530 actuals), la qual cosa representa un increment del 84%. Endesa destaca que "l’evolució ha estat especialment significativa a partir del 2021 i, sobretot, entre 2022 i 2023. En aquest període, el nombre de famílies amb bo social va passar de 115.866 a 144.688, prop de 29.000 llars més en només un any. Posteriorment, el creixement ha continuat el 2024 i el 2025 amb augments més moderats però constants".
Crida a l’adhesió
Aquestes dades posen de manifest que la presència de col·lectius com els pensionistes amb pensions mínimes contributives i els beneficiaris de l’ingrés mínim vital continua sent minoritària, fet que evidencia el potencial de creixement d’aquesta ajuda entre aquests perfils i la importància de continuar promovent-ne la sol·licitud. Podeu obtenir més informació clicant aquest enllaç.
