La migració centrarà una jornada del Congrés de Cultura Catalana aquest dissabte a Figueres
El Cercle Sport acull quatre taules rodones amb la demografia, integració i llengua com a alguns dels eixos del programa
El nou Congrés de Cultura Catalana, un ampli projecte i moviment coŀlectiu que proposa debats sobre diversos àmbits de la societat actual i els Països Catalans, organitza una jornada sobre el fet migratori aquest dissabte vinent, 21 de febrer, al Cercle Sport Figuerenc de Figueres.
La jornada comptarà amb la participació d’experts, acadèmics i activistes. És oberta al públic i constarà de 4 taules rodones al llarg de tot el dia: dues al matí i dues a la tarda, reblades amb una breu actuació de Kelly Isaiah Ogbebor que posarà el punt final als debats.
Demografia, llengua i experiències de primera mà
Per mitjà d’un debat rigorós, divers i ampli, que vols fugir d'apriorismes i prejudicis, el programa proposa una reflexió sobre la situació demogràfica del país i el fet migratori amb veus de prestigi i autoritzades, amb qui analitzar la situació a través de plantejaments enriquidors i experiències qualitatives i de primera mà.
Sobre la taula hi haurà temes com la situació demogràfica actual, que debatran els acadèmics Andreu Domingo (CED) i Mariona Illamola (UdG), ambdós moderats per Abel Riu; la integració a la catalanitat, amb una taula amb la participació d’Aliou Diallo, Núria Alcaraz i Cristina Zhang Yu; la llengua com a eina de cohesió, en una conversa entre Kumba Sakoli, Denise Holguín, Gagandeep Singh Khalsa, moderats per Clara Tur; i la darrera taula, sobre com s’expliquen les persones d’origen migrant, amb Yousra Touri El Mansouri, Daniel Herrera (SucceDani), Adriana Fuertes Lara, moderats per Diana Rahmouni Audenis. L’acte finalitzarà amb una breu actuació del cantant Kelly Isaiah.
Es tracta d’una jornada que s’emmarca dins l’àmbit ‘Com ens cohesionem’, un dels 4 eixos sobre els quals s’articula el Congrés de Cultura Catalana, i vol reflexionar sobre el fet migratori, un tema de plena actualitat i vigència informativa.
Es tracta del primer acte que el nou Congrés de Cultura Catalana organitza a la ciutat de Figueres, tot i que ja n’ha celebrat a d’altres localitats de la província de Girona. Els més recents, dues jornades en coŀlaboració amb el festival Càntut, a Cassà de la Selva, i un acte sobre turisme a Palamós, en coŀlaboració amb la Fundació Jordi Comas Matamala.
L’acte és obert al públic. El Congrés facilita un formulari d’inscripció per a tenir constància dels límits d’aforament. Es recomana inscriure’s i confirmar assistència aquí. També hi trobareu el programa de la jornada.
