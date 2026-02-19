Seguretat ciutadana
Masquef confirma l'obertura d'una oficina antiocupacions a Figueres en una nova subseu de la Guàrdia Urbana
L'alcalde destaca en el Dia de la Guàrdia Urbana la col·laboració entre cossos policials i la ciutat "ha estat pionera a les comarques gironines en l’aplicació del nou protocol contra ocupacions"
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha aprofitat la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana de la ciutat per a confirmar, tal com va avançar l'EMPORDÀ mesos enrere, que en el transcurs d'aquest 2026 l'Ajuntament obrirà una oficina antiocupacions il·legals d'habitatges en la nova subseu de la policia local que s'ubicarà en un indret cèntric de la ciutat. L'acte ha tingut lloc al teatre el Jardí amb la presència de representants institucionals i dels diferents cossos policials, d'emergències, serveis municipals i convidats francesos.
Masquef ha començat la seva intervenció recordant el relleu al capdavant de la Guàrdia Urbana el 2024 amb l'arribada per comissió de serveis de l'aleshores sotsinspector dels Mossos d'Esquadra i actual inspector Lluís Lupiáñez. "Gairebé dos anys després de la seva incorporació i d’una remodelació del cos, podem afirmar amb orgull que la feina feta és evident. No només perquè les estadístiques i les xifres de les actuacions policials així ho indiquen, sinó per un element molt més intangible, però igual d’important: la percepció de la ciutadania", ha dit l'alcalde, assegurant que "els figuerencs i les figuerenques veuen i senten una Guàrdia Urbana més propera, més present al carrer, més accessible. Una policia que els representa, que els escolta i que defensa els seus drets".
Una actuaciós pionera a la demarcació de Girona
Ha continuat la seva intervenció destacant que "la Guàrdia Urbana de Figueres ha estat pionera a les comarques gironines en l’aplicació del nou protocol policial contra ocupacions. Hem actuat amb determinació, amb rigor jurídic i amb la voluntat clara de protegir els drets dels propietaris i la convivència a la ciutat". Davant dels resultats obtinguts amb objectiu, Jordi Masquef ha confirmat que "aquest 2026 posarem en marxa una oficina antiocupacions en una nova subseu de la Guàrdia Urbana, per estar encara més a prop de la ciutadania i donar una resposta més àgil i especialitzada". Amb tota probabilitat, aquesta nova seu policial estarà ubicada a tocar la plaça de l'Estació.
L'alcalde també ha recordat que, en el seu programa electoral i en el moment de la presa de possessió d'aquest mandat, va prendre el compromís sobre el fet "la seguretat, la convivència i el civisme serien objectius prioritaris del nostre govern. Em vaig comprometre a dotar la nostra policia d’eines i recursos materials, humans i jurídics per fer front a les múltiples i diverses problemàtiques de seguretat que té Figueres" i ha passat comptes, davant dels assistents, de la feina feta fins ara: "Tenim un cos amb nou Cap i la cúpula renovada. Tenim un protocol policial contra les ocupacions. Tenim pistoles Tàser per reforçar la seguretat dels agents i de la ciutadania. Tenim les càmeres lectores de matrícula a punt d’adjudicar-se per blindar tots els accessos rodats a la ciutat. Tenim aprovat tot el projecte de videovigilància urbana i l’ampliació del centre de processament de dades i visualització de càmeres".
Durant l'acte s'han lliurat els reconeixements i medalles al mèrit a policies, membres de l'exèrcit i altres persones vinculades a serveis públics, amb un paper destacat per a l'Associació de Jubilats de la Guàrdia Urbana. El seu president, José Luís Pizarro, ha posat èmfasi a la feina vocacional del cos "en representació d'uns valors que no caduquen".
Balanç de la feina feta
Coincidint amb aquesta diada, el Cos ha fet balanç de les actuacions entre el segon semestre de 2024 i tot el 2025, entre les quals destaquen 830 denúncies per incivisme i en matèria de seguretat ciutadana i 403 detencions. A més, s'han rebut 510 requeriments del jutjat, han intervingut en 38 cases ocupades il·legalment i han investigat 657 persones.
L'inspector en cap, Lluís Lupiáñez ha posat l'accent en la vocació de "servei de proximitat" de la Guàrdia Urbana de Figueres. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Gendarmeria, Bombers, Protecció Civil, els tres exèrcits i policies locals de diverses localitats hi han estat presents amb els seus comandaments. No hi han faltat els exalcaldes Joan Armangué i Agnès Lladó, juntament amb regidors i representants d'altres institucions de la comarca. L'acte ha estat conduït pels agents Maria Helena Heredia i Carles Mallart.
Subscriu-te per seguir llegint
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- Detenen a la Jonquera un home que viatjava en autobús cap a França amb prop de 26 quilos de metamfetamina dins la maleta
- La Seguretat Social ho aclareix: 15 anys cotitzats no són suficients per jubilar-se
- L'alerta del meteoròleg Roberto Brasero sobre el canvi radical del temps: 'No plourà tant
- La denúncia d'una sindicalista: 'Em sorprèn que el dret del propietari prevalgui més que el d'una persona que viu al carrer