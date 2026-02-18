Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Després de la sequera

Figueres reobrirà l'estany central i la font dels jardins Enric Morera tancat durant la sequera

El consistori preveu actuar al Parc Bosc, les Fonts de les Dues Pilars i les basses del Parc de les Aigües a partir del març

L'estany dels Jardins Enric Morera.

L'estany dels Jardins Enric Morera. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres ha començat els treballs per tornar a posar en funcionament l'estany central i la font dels jardins Enric Morera, que incorpora un nou sistema de recirculació d'aigua per reduir el consum. Amb l'acció es continua avançant en la reobertura progressiva de les fonts ornamentals de la ciutat. El consistori preveu actuar al Parc Bosc, les Fonts de les Dues Pilars i les basses del Parc de les Aigües a partir del març.

L’actuació, que s’allargarà entre tres i quatre setmanes, inclou la instal·lació del circuit tancat de recirculació —que evitarà un consum estimat de 7.000 m³ anuals— i la impermeabilització de la instal·lació. L’estany dels jardins Enric Morera estava tancat des del juny de 2023, quan les restriccions per la sequera van obligar a aturar el funcionament de diversos elements ornamentals a la ciutat.

Un cop finalitzada aquesta intervenció, el consistori preveu continuar desplegant el mateix model de recirculació en altres punts. Entre les actuacions previstes hi ha la font ornamental de les escales del Parc Bosc, al Passeig Nou, que anteriorment tenia un consum d’uns 1.500 m³ anuals. També hi ha programada, a partir del març, la recuperació de les Fonts de les Dues Pilars i de les basses del Parc de les Aigües.

Notícies relacionades

Des del decret de normalitat, el consistori ja ha anat reobrint diverses fonts, com la de la plaça de la Font Lluminosa, la plaça de la Palmera, la rotonda del xiprer en homenatge a Salvador Dalí (Rally Sud) i la de la plaça Vila d’Ordis, tot i que aquesta última està actualment tancada a causa de les obres als jardins de l’antiga presó. La font de la plaça de l’Estació, en canvi, encara resta pendent de reobrir per motius de seguretat i episodis d’incivisme.

