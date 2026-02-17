Paviment històric
L'Ajuntament de Figueres aborda el debat sobre el futur de les llambordes de l'avinguda Perpinyà: mantenir-les o reduir-les
La regidoria de Serveis Urbans preveu una actuació en tres fases per a resoldre els problemes que afecten de ple la mobilitat a la transitada avinguda de Perpinyà, emblema de l'exili republicà
Història i funcionalitat són els dos temes que l’Ajuntament de Figueres té damunt la taula per a equilibrar la solució definitiva als problemes que pateix l’avinguda de Perpinyà a causa del desplaçament constant del seu puzle de llambordes. La notícia publicada a l’EMPORDÀ sobre les queixes dels usuaris i veïns pel seu mal estat ha estat el desencadenant d’un debat que també va fer-se present en la darrera sessió ordinària del ple.
El problema ve de lluny, d’anys de reparacions mal fetes, desatenció a l’obertura i tancament de rases i l’augment del trànsit. Per aquí també hi passen tots els autobusos turístics del Museu Dalí i els de les línies de transport regular del nord de la comarca.
Acció municipal
La primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, admet que el cas de l’avinguda requereix una actuació definitiva. "Fins ara, la Brigada municipal ha anat tapant els forats amb asfalt en fred. Hem d’avançar, i per això hem contractat una empresa que farà talls per valorar el nivell d’afectació dels trams problemàtics i fer reparacions més completes que no generin l’efecte de trencament de puzle actual. Paral·lelament, l’àrea d’Urbanisme està treballant per a dissenyar una solució definitiva", afirma.
La qüestió, però, està a trobar un equilibri entre fins a quin punt cal mantenir la gran quantitat de llambordes que hi ha en aquest carrer sense afectar la seva rellevància com a element indiscutible de la memòria històrica local.
Desaparició dolorosa
El segon tram del carrer de la Jonquera –en el primer, l’Ajuntament les va fer desaparèixer amb un resultat estètic més que discutible i problemàtic– i l’avinguda de Perpinyà conserven una de les imatges més eloqüents del que va ser Figueres durant dècades: una ciutat travessada per una ruta internacional. Abans que les rondes i les variants convertissin el trànsit de pas en una cosa externa, el pas cap a França formava part del paisatge quotidià. No era una metàfora: era un itinerari físic que entrava pel centre i s’escolava per carrers avui considerats plenament urbans, amb voreres estretes, façanes a tocar i llambordes pensades per resistir el pes, la fricció i l’aigua. En aquest context, el carrer de la Jonquera no era només un carrer: era un tram d’una infraestructura estatal. Una peça del corredor Madrid–França que, amb el temps, acabaria rebent el nom de N-II.
La primera gran data que marca un abans i un després és l’inici de la variant que, amb els anys, es coneixerà com a N-IIa, l’actual avinguda Salvador Dalí. El projecte comença el 1943, i la nova traça s’obre al públic el 1950. Urbanísticament, això va ser un gir de guió: el trànsit de pas ja no necessitava, en teoria, travessar el centre. La segona data és encara més reveladora de l’evolució del model viari. El 1973 s’obre l’actual N-II, el cinturó de ronda de Figueres. El punt final, administratiu i simbòlic, arriba l’any següent. El 1974 se cedeix a la ciutat l’antiga travessia GE-621, que inclou carrer Nou, carrer de Girona i carrer de la Jonquera.
El vell carrer de la Jonquera, amb les seves llambordes i la memòria d’haver estat ruta internacional, és un record físic d’aquest procés. Una prova que el mapa viari no només dibuixa trajectes: dibuixa també jerarquies urbanes. I que, quan el trànsit canvia de lloc, la ciutat queda obligada a fer una pregunta difícil, però inevitable: què vol ser aquest espai, ara que ja no és carretera, però ho sembla?
Milers de republicans van trepitjar l’antic carrer de la Jonquera el 1939
El febrer de 2019, un familiar de l’agrupació dels antics Guerrillers Espanyols residents a França es va dirigir, amb tota la seriositat possible, a un representant de l’administració pública que assistia a l’acte d’homenatge als exiliats republicans, a l’avinguda de Perpinyà de Figueres, per a fer-li una petició sorprenent: "N’he agafat una que era damunt la vorera, passa res si me l’emporto cap a casa?". L’home es referia a una de les llambordes de basalt del paviment del carrer. El càrrec públic va respondre amb un contundent "no he vist res". La conversa amb el protagonista de l’anècdota va ser emocionant: "La meva família va travessar mitja Catalunya amb una carreta tirada per una mula, es deia Preciosa. Va aguantar tot el trajecte com una campiona, segons explicava la meva mare. Es van aturar a Figueres durant dos dies. En un mas de l’entrada ens van facilitar ferratge, mai els van estar prou agraïts. Diuen que aquells dies de febrer de 1939 va ploure fort, la mula anava mal ferrada i va relliscar dos o tres cops sortint de Figueres per aquest carrer, però va aguantar fins a la Jonquera. Tenir una d’aquestes llambordes significa molt per a nosaltres". El personatge se sentia avergonyit pel "robatori" de la pedra. Un objecte que, per a ell i la seva família, residents en un poblet pròxim a Carcassona, "serà venerat com el paviment que ens va veure marxar de casa per a no tornar-hi". L’episodi de pluges esmentat està molt ben documentat en el llibre biogràfic Les fogueres del Portús, d’Àlvar d’Orriols.
Tots els governs municipals de la nova etapa democràtica han defugit qualsevol actuació urbanística seriosa per a encarar la restauració o remodelació de l’avinguda de Perpinyà. Les llambordes espanten, pel seu volum i complexitat. La darrera reforma de la Rambla en temps de l’alcalde Joan Armangué va apostar per mantenir-les. La més recent del carrer Lasauca ha eliminat la seva amplada. Les llambordes de l’antic carrer de la Jonquera han pagat car que la ciutat encara no tingui una ronda nord en condicions.
