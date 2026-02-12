Alerta VENTCAT
Jordi Masquef indignat per l'alerta Ventcat: "Ja n'hi ha prou que només es governi des de i per a Barcelona"
"A Figueres ahir es va suspendre l'activitat i avui no es mou ni una fulla en tota la comarca"
L'11 de febrer a la tarda es va enviar una altera Ventcat per un episodi de fort vent a tots els mòbils de Catalunya. Això ha obligat a paralitzar les classes, les activitats sanitàries i esportives i totes les que es duen terme en espais oberts com els mercats setmanals de ciutats i municipis de tot el país.
"A Figueres ahir es va suspendre l'activitat i avui no es mou ni una fulla en tota la comarca", ha assegurat Jordi Masquef, alcalde de Figueres que ha afegit que "ahir des de qualsevol mòbil i aplicació de predicció de temps ja es podia veure que aquí a l'Empordà avui no bufaria el vent". Criticant el centralisme de l'administració "hi ha més vida més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona". I ha recalcat que "cada decisió que es pren des d'allà afecta també a centenars de milers de persones que avui han hagut de paralitzar tota la seva activitat i han comprovat atònits que el vent no bufa ni a 15 quilòmetres per hora".
Paralització activitat sanitària
L’alcalde ha concretat que a Figueres s’ha suspès l'activitat sanitària, com operacions quirúrgiques. Una situació que, segons ha afirmat, genera “pressions” en un sistema sanitari “que ja prou col·lapsat està”.
Masquef ha lamentat que la mesura hagi comportat la paralització de “molts serveis de la ciutat i de la comarca” sense que hi hagués una afectació real pel vent. “Aquí tots sabem que quan bufa de veritat la tramuntana hem d’anar amb pedres a les butxaques”.
Poca autonomia municipal
Masquef també ha criticat el poc marge de maniobra i autonomia que tenen els Ajuntaments "nosaltres estem lligats de mans i de peus" perquè la resolució de la Generalitat ISP/342/2026— advertia que l’incompliment de les limitacions i suspensions podia comportar sancions i altres responsabilitats legals. "Prou ja d'aquesta broma de mal gust i d'aquesta mentalitat que tot passa des de Barcelona" ha lamentat.
Tot i així, aquest matí des de Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d’alerta d’emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) d’acord amb les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.
