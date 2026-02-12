Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Figueres tapiarà un punt "fosc" del pas inferior de la Ronda Sud per "garantir la seguretat de les persones"

Darrerament, en aquest racó s'hi refugiava una persona sense llar "que increpava la gent", segons han alertat diversos veïns

El racó que es tapiarà, actualment delimitat amb unes tanques.

El racó que es tapiarà, actualment delimitat amb unes tanques. / Josep López

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Figueres

L'Ajuntament de Figueres tapiarà pròximament un racó del pas inferior de la Ronda Sud per "garantir la seguretat de les persones que diàriament utilitzen aquest pas, especialment de nit", segons expliquen fonts municipals. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana ha rebut en els darrers mesos diverses queixes de ciutadans alertant que aquest punt "és un lloc molt fosc" i que, de nit, hi perceben inseguretat.

A més, diversos veïns han alertat que, en les darreres setmanes, en aquest punt s'hi refugiava una persona sense llar que "increpava la gent" i hi feia les seves necessitats, segons apunten les mateixes fonts.

El pont de la Ronda Sud.

El pas inferior de la Ronda Sud. / Josep López

Des de l'Ajuntament es remarca que, tot i que es tapiarà aquest racó, no es bloquejarà el pas dels vianants i es podrà caminar igualment per la vorera.

RRSS WhatsAppCopiar URL
