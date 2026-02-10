Mobilitat
L'espai de l'Activa Exprés de Figueres serà aparcament regulat de zona blava
L'obra inclou respectar i recuperar la pintura de la façana principal de l'antiga empresa de transports del carrer Clerch i Nicolau
L’Ajuntament de Figueres té en exposició pública el projecte d’adequació per a ús provisional d’aparcament en la finca situada en el carrer Clerch i Nicolau número 11. Es tracta del solar de l’antiga agència de transports l’Activa Exprés, situat al carrer Clerch i Nicolau. Un cop superat aquest procediment administratiu, és previst que aquest solar es converteixi en un aparcament públic dissuassiu que entrarà a formar part de les zones regulades de pagament gestionades per Fisersa, segons ha confirmat la regidora de Mobilitat, Núria Bartrolich.
La finca és propietat de l’empresa Nou-Llàtzer SL. Mesos enrere, el seu representant, Lluís Perxas Pagès, va signar un conveni de cessió temporal de la finca a favor de l’Ajuntament de Figueres. La Junta de Govern Local va aprovar l’acord i el ple ordinari va donar el vistiplau al descompte del 95% de l’IBI dels exercicis 2025, 2026, 2027 i 2028, l’única condició econòmica que ha posat la propietat per a fer efectiu aquest conveni d’ús gratuït.
Una empresa de referència
El solar, sense sostre des de fa uns anys, havia estat la seu de l’Activa Exprés, una empresa de transports de mercaderies molt coneguda a l'Alt Empordà i que tenia delegació a Barcelona. Després d’haver estat uns anys a la plaça amb la denominació franquista de Calvo Sotelo de Figueres, actual plaça de la Palmera, el febrer de 1966 va estrenar aquestes instal·lacions que tenien doble entrada pels carrers Clerch i Nicolau i Méndez Núñez, tancades des de fa anys.
L’Ajuntament de Figueres, seguint les propostes dels tècnics municipals, va considerar "d’especial interès i utilitat municipal de la cessió". L’obra inclou respectar i recuperar la pintura de la façana principal de l’antiga empresa de transports.
Aquest serà el tercer aparcament públic que s’ha obert a la ciutat en aquest mandat després que l’Ajuntament aconseguís recuperar el lloguer temporal del pàrquing del carrer Borrassà i l’obertura temporal del pati interior de l’auditori dels Caputxins, juntament amb l’ampliació del de l’antic camp del carrer del Far.
Subscriu-te per seguir llegint
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- L'avís d'un advocat: "Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat"
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi
- Expulsen un regidor de Boadella acusat d'intentar accedir a una finca privada perquè un amic seu "pogués ocupar l'habitatge"