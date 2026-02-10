Salut
La Fundació Salut Empordà de Figueres i la Universitat de Girona creen la Càtedra Envelliment i Salut
La càtedra està dirigida per Oriol Turró i compta amb la direcció honorífica de Pilar Monreal
La Fundació Salut Empordà (FSE) i la Universitat de Girona (UdG) han impulsat la Càtedra Envelliment i Salut, una plataforma estratègica dissenyada per donar respostes als reptes d'una població cada vegada més envellida, més diversa i amb valors canviants. L’objectiu és consolidar un marc estable que vehiculi el coneixement, la innovació, la recerca i la transferència que ambdues institucions poden aportar en aquest àmbit.
La nova Càtedra està dirigida per Oriol Turró, professor de Psicologia a la UdG i coneixedor de la realitat de l’atenció a l’envelliment. Compta amb el suport de la investigadora Pilar Monreal, referent en la recerca sobre envelliment de la UdG, en la direcció honorífica.
Un enfocament integral i humà
La Càtedra neix en un moment en què l’envelliment de la població està en els seus màxims històrics, fet que representa un dels reptes socials més grans a nivell mundial i un element tensionador del sistema de salut actual. Això implica repercussions en els àmbits dels serveis socials i sanitaris, econòmics, del dret i la bioètica.
La voluntat de la Càtedra és incidir en el coneixement d’aquesta situació, promoure recerca associada, generar actualització i formació adequada a la nova realitat i fer d’altaveu de les propostes que es formulin en aquest camp.
Els eixos principals de la nova càtedra
- 1. La millora del sistema de salut i la qualitat de vida de les persones grans.
- 2. La garantia d’un envelliment i un futur digne per a les properes generacions.
- 3. La generació d’espais de debat i formació especialitzats en psicogeriatria i gerontologia.
- 4. L’estudi i anàlisi dels determinants socials de la salut.
- 5. La divulgació de la realitat de l’envelliment i els seus reptes en el conjunt de les comarques gironines.
Cooperació territorial i transformació social
La voluntat de la Càtedra és no actuar de forma aïllada sinó amb la corresponsabilitat i la complicitat d’administracions locals, serveis públics i agents assistencials per tal de posar el coneixement i la innovació social al servei de la ciutadania. També comptarà amb la veu de les pròpies persones grans i altres experts de renom en el marc del consell assessor.
L’ambició és posicionar-la com a actor clau de transformació social, creant sinèrgies i treballant per afrontar els grans reptes que planteja l’envelliment en els àmbits social i sanitari, el model de cures, l’habitatge o els recursos econòmics de les persones grans.
"Volem identificar, explicar i, sobretot, proposar alternatives reals a les demandes i necessitats derivades de l’envelliment, posant l’accent en aquelles que tenen un impacte directa sobre la salut i el benestar de les persones", apunta el director de la càtedra, el Dr. Oriol Turró.
Per fer-ho, la voluntat és ampliar el nombre d’entitats, organitzacions i administracions vinculades al projecte de manera que pugui ser un espai de referència que vagi més enllà de les comarques gironines. Es proposa generar un espai de col·laboració ciutadana perquè es puguin desenvolupar propostes i projectes ajustats a les necessitats i, per tant, de major impacte real.
Una trajectòria consolidada
Aquesta iniciativa parteix d’un treball previ. Des del 2016, la Fundació Salut Empordà ha desenvolupat diferents iniciatives estratègiques amb agents socials, sanitaris i educatius de l’Alt Empordà, en el marc de dos Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), que han desembocat en la creació de la Taula Comarcal pels Drets de les Persones Grans. Aquest òrgan està liderat per la FSE, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres.
Alhora, en col·laboració amb altres agents de les comarques gironines, la FSE ha participat en la creació del Registre electrònic de maltractaments a persones grans, una eina pionera per unificar el recull de dades a tota la demarcació.
D’altra banda, la recerca a l’entorn de l’envelliment de la UdG, a través del grup de recerca Envelliment, Cultura i Salut que lidera la investigadora Pilar Monreal, és un referent en treball participatiu i metodologia qualitativa d’aquest àmbit. Està format per investigadors amb diferents perfils professionals centrats en la millora de l’atenció psicològica, social i sanitària de les persones que viuen en contextos socials i culturals específics.
