L’acompanyament emocional a La Salle Figueres: la clau del benestar i de l’aprenentatge
Un dels pilars és el Projecte Hara, que posa l’accent en la interioritat, la consciència emocional i la gestió de les emocions
Parlar d’educació avui dia va molt més enllà dels continguts acadèmics. Cada vegada és més evident que el benestar emocional de l’alumnat és un pilar fonamental per garantir una bona convivència a l’escola i uns aprenentatges significatius. Especialment a l’etapa d’Educació Infantil, l’educació emocional esdevé una eina imprescindible per acompanyar els infants en el seu creixement integral.
Quan un alumne se sent segur a l’escola, en un entorn de confiança, protector i acollidor, i confia en els seus adults referents -mestres i monitors-, tot flueix amb més naturalitat. Si, a més, pot relacionar-se de manera positiva amb els seus iguals, sentir-se escoltat i respectat, els aprenentatges no s’imposen: emergeixen. Afavorir el benestar emocional predisposa de manera clara a l’aprenentatge; un infant tranquil, confiat i emocionalment acompanyat està més obert a explorar, preguntar, equivocar-se i aprendre.
A La Salle Figueres, aquesta mirada cap a l’educació emocional es treballa de manera intencionada i estructurada des de l’etapa d’Infantil. Un dels pilars és el Projecte Hara, que posa l’accent en la interioritat, la consciència emocional i la gestió de les emocions. A través d’activitats adaptades a l’edat, els infants aprenen a identificar què senten, a posar nom a les emocions i a expressar-les de manera saludable. Aquest treball es complementa amb els ambients de les emocions, espais pensats perquè els alumnes puguin experimentar, compartir i regular els seus estats emocionals de forma vivencial.
Un altre element clau és la continuïtat de la tutora al llarg de tot el cicle d’Infantil amb el mateix grup classe. Aquest fet reforça el vincle afectiu, genera seguretat i permet un coneixement profund de cada infant, dels seus ritmes i necessitats. Alhora, es promou la interacció amb altres grups, afavorint les habilitats socials, la flexibilitat i el respecte per la diversitat.
La manera com els infants entren a l’escola també té un impacte directe en el seu benestar. A Infantil, es cuida especialment una entrada relaxada, amb una acollida càlida i propera que predisposa positivament a l’aprenentatge. Després de l’estona d’esbarjo, es disposa d’un espai específic de resolució de conflictes, on els infants aprenen a parlar del que ha passat, a escoltar l’altre i a buscar solucions amb l’acompanyament de l’adult.
El treball cooperatiu, juntament amb el foment dels hàbits, les rutines i l’autonomia, ajuda els infants a sentir-se capaços, responsables i segurs d’ells mateixos.
Igualment important és el tancament de les jornades, un espai de calma que promou la reflexió, la metacognició i la presa de consciència del que s’ha viscut i après durant el dia.
L’escola també es concep com un espai obert a les famílies, amb un seguiment acurat i una comunicació constant, entenent que l’educació emocional és una tasca compartida. Es respecta profundament el procés maduratiu de cada infant, especialment a I3, adaptant ritmes, expectatives i demandes. Per aquest motiu, l’escola La Salle Figueres organitza una xerrada oberta a la ciutat el proper dimecres 18 de febrer a les 18h de la mà de la Llavor pel Canvi es parlarà de l’acompanyament del pas d’I2 a I3, posant en focus en les necessitats reals dels infants.
Centrar-se en l’educació emocional a l’etapa d’Infantil no és un complement, sinó una necessitat. Quan cuidem les emocions, cuidem les persones. I quan els infants se senten bé, estimats i respectats, aprendre esdevé un procés natural, plaent i profund. A La Salle Figueres, aquest compromís amb el benestar emocional és la base sobre la qual es construeix l’escola.
Per a més informació podeu visitar la seva web www.figueres.lasalle.cat o trucar al 972 500 812. La Salle Figueres està situada al carrer dels Fossos, 17.
