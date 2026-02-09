Successos
Un incendi al Club Ring del carrer de la Jonquera de Figueres obliga a tallar el carrer Canigó
Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de bombers i la Guardia Urbana
No hi ha ferits i el succès ja està resolt
Les autoritats han tallat el carrer Canigó de Figueres a causa d'un incendi que s'ha produït al Club Ring del carrer de la Jonquera, l'antic club de boxa. Segons explica l'Ajuntament de la ciutat sembla que "es tracta d'un petit incendi de papers".
Al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de Bombers i la Guàrdia Urbana de Figueres. No hi ha ferits i l'incendi ja està resolt.
El Club Ring es va crear l'any 1951 i el va impulsar el púgil professional olotí Simó Martínez, la primera seu va ser al Palau del Vent del Teatre Principal i, dos anys més tard, ja es van instal·lar al local definitiu al carrer la Jonquera, en un habitatge que havia acollit una antiga caserna de la Guàrdia Civil.
En el Club Ring s'hi van formar molts boxejadors, alguns d'ells professionals que van arribar ben amunt com Manuel Massó que va arribar a ser campió d'Europa. Simó Martínez va impulsar moltíssimes vetllades i va ensenyar una manera d'entendre la boxa que encara ara perviu en molts dels seus alumnes. Un d'ells és José Manuel Moya qui va agafar-li el relleu en la direcció del Club Ring quan Martínez va morir. Moya mai va ser professional però va arribar a ser doble campió de Catalunya i subcampió d'Espanya en amateur.
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris