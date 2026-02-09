Medi ambient
Figueres passarà factura als propietaris de solars bruts que no atenguin els requeriments de neteja
La primera tinent d'alcalde Carme Martínez anuncia actuacions subsidiàries en els espais degradats desatesos pels seus propietaris
El Govern municipal de Figueres ha decidit actuar subsidiàriament per a forçar la neteja de diversos solars privats de la ciutat que es troben en mal estat amb runes, deixalles i altres situacions que afecten directament la salubritat i la imatge urbana. Així ho va anunciar la primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, en el transcurs del ple ordinari de febrer, celebrat dijous passat.
Carme Martínez va explicar els plans d’actuació de l’Ajuntament de Figueres arran d’una pregunta del portaveu socialista, Alfons Martínez Puig, sobre aquest tema. Segons la regidora, es donen caos de propietaris que fan cas omís dels requeriments municipals o que presenten al·legacions per a evitar la neteja demanada. Dos dels casos exposats afecten unes finques del carrer Pastora i a prop de l’institut Olivar Gran. Aquests i altres casos han fet que, en paraules de la primera tinent d’alcalde, l’Ajuntament "ha dit prou, actuarem subsidiàriament per a resoldre-ho", davant de la "irresponsabilitat dels propietaris". És a dir, l’Ajuntament portarà a terme el sanejament necessari en cada finca que ho requereixi i passarà la factura als propietaris.
Cinc-cents solars buits
Carme Martínez va citar altres espais degradats, de propietat privada, als carrers Progrés, Migdia, Col·legi i Nou. En total, l’Ajuntament té detectats uns cinc-cents solars sense edificar, dels quals en fa seguiment per a obligar els seus titulars a tenir-los en condicions, amb els tancaments que siguin preceptius i fent accions de desratització per a evitar la proliferació de rosegadors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Roser Rius, expresa del tardofranquisme: 'Ens van torturar, vam anar a la presó, però no ens van vèncer
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’ I ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
- Inauguren una ruta transfronterera entre l'Alt Empordà i el Vallespir per 'dignificar' la memòria de l'exili republicà
- Els Aiguamolls de l'Empordà, més a prop de Castelló d'Empúries gràcies als fons Next Generation
- Aquests són els 3 millors restaurants de Catalunya segons Joan Roca: 'Són extraordinaris
- Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi