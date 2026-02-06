Empreses
La crisi empresarial de GiFi arrossega la botiga de Figueres al tancament
La botiga de productes de descompte es va instal·lar el 2018 a Vilatenim
Des de fa uns mesos, la cadena francesa GiFi, propietat de la companyia Gifies, manté un degoteig constant de tancaments dels seus centres comercials a l'Estat espanyol i amb canvis importants a la resta d'Europa. L'empresa es troba immersa en una important crisi econòmica que l'ha dut al concurs de creditors. Aquesta situació ha afectat de ple a l'establiment de Figueres, que ha hagut de tancar portes recentment un cop superada la campanya de Nadal amb la liquidació dels seus estocs.
GiFi, fundada per Philippe Ginestet, estava especialitzada en la venda de productes amb descompte de decoració, productes per a la llar, mobiliari i andròmines diverses. Inicialment, es va instal·lar a Figueres al carrer Empordà, a tocar la rotonda del carrer Llers, on ara hi ha Ametller Origen.
Trasllat el 2018
L'any 2018 va fer una aposta forta traslladant-se a la zona comercial de Vilatenim, a la nau que havia ocupat Brico Esteba. Va invertir un milió d'euros per a la seva obertura amb una plantilla de dotze treballadors. Aquesta segona obertura formava part d'un ambiciós pla d'expansió que ha quedat aturat.
Castelló de la Plana, Barcelona i Vigo són algunes de les localitats que ja han viscut un episodi similar de tancament a causa del fort endeutament del grup. A Suïssa, GiFi ha negociat la venda de les seves trenta botigues al grup Maxi Bazar. A Vilatenim, el tancament està anunciat amb dues simples quartilles de paper escrites a mà.
