Comerç
Figueres amplia a 140 els comerços adherits a la nova campanya dels vals de descomptes per fomentar el comerç local
L’Ajuntament torna a destinar una partida de 125.000 euros en aquesta iniciativa d’ajut al sector comercial que es durà a terme entre el 6 de febrer i el 6 de març
La primera edició, celebrada abans de Nadal, va generar una injecció de 346.603 euros per als comerços de la ciutat
L’Ajuntament de Figueres impulsarà una nova edició de la campanya de vals de descompte “Si t’estimes Figueres, compra a Figueres!”, destinada a fomentar el comerç local i la restauració. La iniciativa es desplegarà entre aquest divendres 6 de febrer i el 6 de març, i aquest cop hi participen prop de 140 comerços, una trentena més que en la campanya anterior, quan en van ser 110.
El consistori tornarà a destinar-hi una partida de 125.000 euros i comptarà amb la col·laboració de Comerç Figueres i la Cambra de Comerç de Girona. La campanya manté el mateix format: dos vals de descompte de 10 euros cadascun per a les persones majors de 18 anys empadronades a Figueres.
Com funcionen els vals?
Els vals es podran utilitzar en qualsevol comerç o establiment de restauració de la ciutat que s’hagi adherit a la campanya, sempre que es faci una compra mínima de 20 euros.
Els descomptes es podran descarregar a partir d’aquest divendres 6 de febrer a través del web figueres.cat/comprafigueres o bé presencialment a l’Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador). Un cop fet el registre i sol·licitats els vals, hi haurà un termini de 15 dies naturals per utilitzar-los.
Una primera edició amb resultats positius
La primera campanya “Si t’estimes Figueres, compra a Figueres!”, celebrada entre el 20 d’octubre i el 25 de novembre abans del Nadal passat, va generar una injecció de 346.603 euros per als comerços de la ciutat. Segons el balanç, els figuerencs van gastar 240.133 euros i l’Ajuntament hi va aportar 106.470 euros.
En total, es van registrar 6.352 compres entre els 110 establiments participants, amb una despesa mitjana per tiquet de 54,56 euros. Aquesta bona resposta és el que ha empès el consistori a repetir la iniciativa i a ampliar-ne l’abast amb més negocis adherits.
